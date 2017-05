Nedaleko Čakovic má vyrůst drtička suti, rezidenti se bojí prachu a bagrů

Stavební odpad by do místa svážely desítky nákladních aut. „Obáváme se velké prašnosti, hlučnosti, ale také značného zintenzivnění dopravy. Protože už v tuto chvíli je v celé oblasti situace kritická,“ poukazuje na velký provoz na čakovických silnicích tamní obyvatelka Katka Rosická. Právě lidé z městské části, která má 10,5 tisíce obyvatel, letos v dubnu sepsali proti drtičce petici. Žádají, aby majitel pozemků od záměru upustil. V současnosti je pod dokumentem téměř 1 500 podpisů.

Přitom k této situaci vůbec nemuselo dojít. Před několika měsíci se totiž čakovická radnice s majitelem dohodla na kompromisu. Drtička nevznikne, ale bagry budou místo zavážet bezpečným odpadním materiálem. Za tři roky pak vznikne umělý kopec, který následně investor zahrne zemí, zalesní a předá městské části. Plán narazil u úředníků pražského magistrátu. Ti argumentovali, že pro takový účel nejsou pozemky určeny.

Majitel se proto vrátil k původní myšlence a znovu prosazuje stavbu drtičky. Městská část se s tím ani nadále nehodlá smířit. V dubnu podala na magistrát proti stavbě námitky a požádala, aby byla zahájena i komplexní analýza dopadů na životní prostředí EIA. „Předpokládám, že se tak stane. Na jaké jiné stavby by se měla dělat? Slibujeme si od toho, že se budou hloubkově zkoumat parametry celého provozu,“ říká starosta Čakovic Alexander Lochman (Pro Prahu) a zároveň přiznává, že druhým důvodem je také snaha získat čas pro další vyjednávání.

Hlavní snahou radnice je totiž dostat parcely ze soukromých rukou. Sama je ale koupit nechce, na investici by neměla dost prostředků. Proto se čakovické zastupitelstvo rozhodlo obrátit na hlavní město, aby kvůli ochraně tamních obyvatel problematické pozemky koupilo. Další využití plochy by pak bylo pod veřejnou kontrolou, na rozdíl od chystaného podnikatelského záměru. V první řadě je však nutné, aby byl majitel František Pokorný vůbec ochoten se o transakci bavit. Ještě před měsícem si za projektem drtičky pevně stál. „Jsme podnikatelský subjekt a musíme vydělávat peníze. Dopředu jsme dělali veškeré studie a projednávalo se to. Dnešní technologie už jsou navíc takové, že to nepráší a nedělá hluk,“ řekl České televizi. Aktuální stanovisko se redakci MF DNES získat nepodařilo.

Radnice: Ať se pozemku zbaví

Nicméně starosta Lochman si myslí, že Pokorný je na jednání s městem připraven. „Radnice mu naznačila, že drtičku suti akceptovat nebude a využije všechny prostředky, aby trvalý provoz nevznikl. Investor si teď musí rozmyslet, zda chce dlouhodobě bojovat se samosprávou, nebo se pozemků zbavit,“ dodává starosta.

Pro případnou dohodu bude zásadní postoj magistrátu. Zástupci čakovické radnice se proto v této věci minulý týden poprvé sešli s radní Prahy pro životní prostředí Janou Plamínkovou (STAN/Trojkoalice). A věří, že by magistrát mohl být ochoten o nákupu jednat.

Sama radní však optimismus Čakovických mírní. „Pokud bude pozemek na prodej a bude s tím souhlasit rada a zastupitelstvo města, tak je nákup možný. Ale také by záleželo na tom, kolik by to stálo,“ říká Plamínková. Společně s příslušnými řediteli magistrátních odborů chce najít přijatelné řešení, zároveň upozorňuje, že podobně komplikovaných případů je v Praze víc. A všem žádostem vyhovět nelze.

Otázkou je i případné další využití pozemků, pokud by se je v budoucnu městu skutečně podařilo získat. V úvahu by připadal pouze takový provoz, který by sousedy z okolních domů nerušil. Jednou z diskutovaných možností je zprovoznění sběrného dvora.