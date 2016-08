Máme vlastní systém varování před teroristy, říká majitel košer restaurace

Proč jste běžel na Staroměstské náměstí?

Volala mi kamarádka, že u restaurace Kotleta lidé křičí, běží, padají přes sebe a že paniku způsobili idioti, kteří mávají islámskou vlajkou a střílí do vzduchu. Dál jsem nepotřeboval nic. Běžel jsem se tam podívat. Ne proto, abych po někom střílel, ale kvůli sběru informací. Ze Staroměstského náměstí k nám to jsou dvě nebo tři minuty. Potřeboval jsem analyzovat, co se děje. Mohl bych varovat lidi na Starém Městě, aby zamkli obchody, zatáhli rolety a lidi schovali do sklepa.

Tak běžný člověk nereaguje. Máte výcvik?

Něco takového. Většinou běžím opačným směrem než normální lidé.

Jak to mám chápat?

Pro nás je to otázka přežití. To, že islámský terorismus poslední dva tři roky útočí na veškeré cíle, je novinka pro vás. Ale na nás útočí celé generace a v Evropě od 50. až 60. let. Když lidé vědí, že jste Žid a máte židovskou restauraci, jste cílem číslo jedna. V Paříži i Belgii často útočili na židovské cíle, i Bataclan byl primárně židovský cíl, teroristé jen nevěděli, že majitelé klub prodali asi čtyři měsíce předtím. Teď už se to převaluje na válku civilizací, ale když mají možnost zasáhnout židovský cíl, tak to udělají. Musíme mít proto výcvik a spolupracovat.

Židovské obchody a instituce jsou pod neustálou bezpečnostní ochranou. Využívají systém včasného varování před nebezpečím, říká majitel košer restaurace Aaron Günsberger.

Říkal jste, že jste běžel zjistit informace. Máte nějaký systém, jak se mezi sebou varovat?

Ano.

Jak funguje?

To nemohu přesně popsat. Ale zobecním to a zjednoduším. Přirovnal bych to – způsobem fungování – k aplikaci WhatsApp. V této její obdobě je veliká skupina, nejen pražská či celoevropská, ale dokonce celosvětová. Je interní a rozdělená na určité kategorie. Funguje to tak, že pošlete status do ciziny a lidi, kteří mají na starosti bezpečnost, budou vědět, že paniku na Staroměstském náměstí způsobila banda šašků a není zapotřebí věnovat incidentu pozornost. Nebo naopak. Kdyby skutečně probíhal útok, zadal bych informaci do systému. Všichni lidé odpovědní za bezpečnost pak musí okamžitě zamknout židovskou školu a další instituce, evakuovat lidi a schovat je do nějakého krytu.

Ví o tom policie?

Bylo uzavřeno memorandum s bezpečnostními silami jako ministerstvo vnitra a policie. Zodpovědní činitelé tedy v krizi ihned alarmují bezpečnostní složky. Kdybych tam doběhl a opravdu se něco dělo, zachránil bych tři sta čtyři sta lidí. Díky bezpečnostnímu systému by se zamkly všechny restaurace, synagogy, hřbitov i s lidmi, co budou v tu chvíli uvnitř. V rámci solidarity bychom samozřejmě informovali i ostatní podnikatele. Včasné varování v takové situaci je nejdůležitější, protože v Česku není kvůli legislativě moc možné se aktivně bránit. Navíc. Akční film je akční film, ale první a základní poučka krav maga je, pokud můžeš, tak utíkej.

Ovládáte bojové umění krav maga?

Já už nic. Jsem v důchodu.

Kolik židovských institucí se do systému bezpečnosti zapojilo?

Všichni. V Praze se to týká nejen židovské čtvrti, ale i vzdálenějších budov. Musíme preventivně uzavřít vše, jelikož teroristé mohou útočit na více cílů. U nás platí, že máme bezpečnostní kontrolku stále červenou, jen někdy je červenější.

Kdo má bezpečnost na starosti?

Máme na to vyčleněné lidi.

Jak a kde ten systém vznikl?

Má původ v Izraeli a armádě. Pak se zjednodušil do takové civilnější formy.

Mohou se lidé cítit v této části Prahy bezpečněji?

Stoprocentně. Bezpečnost v židovských objektech je dlouhodobě, když nepočítám speciální instituce, na nejvyšší úrovni. Také za to organizace v Praze vydávají horentní peníze. Třeba ve Francii je spousta malých židovských obcí a nemají peníze. Nestačí si najmout hlídače za 55 korun na hodinu, potřebují kluka se zkušeností z armády. Takoví specialisté dostávají v Americe dva tři tisíce dolarů, byt, všechno.

Když jste tedy hovořil o vašich specialistech na bezpečnost, tak jde o lidi z izraelské armády?

Ano.

Máte v restauraci kryt?

Nemáme přímo kryt, ale sklep s únikovým východem. Je to běžná výbava židovských podniků.

Lidé, kteří nepatří do židovské komunity, se mohou k systému připojit?

Nemohou, protože to nepotřebují.

Jak vnímáte migrační krizi?

To je složitá věc, ke které se nechci moc vyjadřovat. Židé toho zažili spoustu a měli bychom být první, kdo by měl chtít pomáhat. Ta země je přece totálně zničená, zmasakrovaná válkou, před níž lidé utíkají. To chápu a respektuji – ať je jim pomoženo. A řeči na sociálních sítích, proč utíkají a nebojují? Ať jim to facebookoví bojovníci sami ukážou. Problém však je, že západní Evropa v masovém měřítku krizi nezvládá, což pro nás představuje obrovské bezpečnostní riziko. Proto za mě – migranti určitě ne.

Máte i preventivní opatření. Třeba, že se vaši bezpečnostní specialisté o hrozbě dozvědí dřív?

Když policie ví, že třeba neonacisté chystají křišťálovou noc, předají informaci a majitelé obchodů mohou podniky zabednit. Ale dnes už taková prevence moc nefunguje, protože největším rizikem jsou osamělí vlci – kluk, kterého nikdo nezná. Rupne mu v kouli a začne střílet..