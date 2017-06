VIDEO: Chovejte se slušně, napomenul muž mladíky v metru. Ti ho zmlátili

Incident se stal 3. června chvíli před půlnocí, policie o něm informovala ve čtvrtek.

Muž na nástupišti metra upozornil tři mladíky, že se chovají nevhodně. Od dvou z nich za to inkasoval několik ran pěstí. Nakonec spadl na zem, to ale agresory nezastavilo a ještě ho kopli do obličeje. Až poté odešli a cestou z metra se stihli převléct, aby policii znesnadnili pátrání.

„Násilníci, kteří po napadení odjeli do stanice Flóra, způsobili osmatřicetiletému muži vážné zranění v obličeji, se kterým vyhledal lékařské ošetření,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policisté případ prošetřují pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. Za to hledaným mužům hrozí tři roky vězení.

Policisté nyní pátrají jak po podezřelých mužích, tak po svědkovi události, který je doprovázel. „Pokud jste muže viděli, kontaktuje policii na lince 158,“ dodal Rybanský. Upozornil také na to, že napadenému muži nikdo ve stanici plné lidí nepomohl.