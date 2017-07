ANKETA: Praha chce odklidit nekvalitní sochy. Jak se vám líbí ty moderní?

Poškozené sochy, pomníky a kašny město nechá opravit, ale jen pokud o ně bude zájem. Zbylé by umístilo do „parku padlých monumentů“ na periférii.

Znalci se bojí, že se město zbaví i hodnotných děl vzniklých za minulého režimu. Podle Krnáčové mohou zmizet i nová díla. „Často se stává, že někdo věnuje městské části sochu a ta ji bez rozmyslu umístí do veřejného prostoru, aniž by někdo posoudil, jestli je dílo kvalitní a do prostoru se hodí,“ uvedla.

Kontroverze vyvolala celá řada novějších soch. Třeba pestrobarevná plastika motýla na Ortenově náměstí nebo okřídlený lev na pražském Klárově, který připomíná československé letce.

Předsedkyně magistrátního výboru pro kulturu Eliška Kaplický Fuchsová přidala díla sochařky Anny Chromy - fontánu se sochami na Senovážném náměstí a plastiku mnišské kápě bez těla u Stavovského divadla.

Na hranici kýče nebo často za ní se tato umělkyně pohybuje i podle části akademiků AMU, kteří protestovali proti umístění jiné sochy Anny Chromy.

iDNES.cz vybral dvacet soch a plastik, které obohatily veřejný prostor v Praze od 90. let. Hlasujte pro ty, které se vám líbí.