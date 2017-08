Antikonfliktní tým zjemní vizáž, dostane modrá trika a ženskou posilu

17:26 , aktualizováno 17:26

Začátkem školního roku opět vyrazí do ulic antikonfliktní tým, který má v Praze 1 dohlížet na dodržování klidu a pořádku před bary. Radnice přijala kritiku na „drsnou vizáž“ najatých mužů a převlékne je do modrých triček. Navíc do týmu přidá i čtyři ženy. I tak ale tým na konci září zřejmě čeká rozpuštění.