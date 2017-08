Socialistická kultura oblíbená není, přesto má nedocenitelnou hodnotu

Pro mnoho lidí jsou tyto stavby nepříjemnou připomínkou minulého režimu, památkáři však upozorňují, že je třeba se na věc dívat bez emocí. Pro další generace bude období komunismu jen kapitolou v hodinách dějepisu, proto by mohla ocenit i architekty této doby.



„Poválečná architektura je spojena s komunistickým režimem a těžce se prosazuje ve společnosti. Společnost se snaží toto období potřít a stavby pak podléhají necitlivým zásahům. Ale třeba výtvarná díla často nebyla ideologií ovlivněna,“ upozorňuje Šárka Koukalová z Národního památkového ústavu s tím, že časté jsou například motivy květin.



Mezi středočeskými kulturními domy jsou hned dva památkově chráněné, a to v Mělníku a Příbrami. Mělnický reprezentuje meziválečnou architekturu – je z roku 1936, ale příbramský je stavbou socialismu. „Příbramský je zajímavý, vypovídá hodně o architektuře sorela – socialistického realismu,“ říká Šárka Koukalová a dodává, že na seznam kulturních památek se dostal v roce 2006.

Kulturáky ukrývají poklady, měly by patřit mezi památky

Třetím aspirantem na památkovou ochranu je mladoboleslavský dům kultury. O jeho osudu by se mělo podle Koukalové rozhodnout na podzim. Stavba vznikala v poměrně dlouhém časovém období od konce 50. let až do přelomu 60. a 70. let 20. století, takže podle památkářů stavba reflektuje proměny dobové architektury.

Vzhled budovy vychází z výtvarného názoru konce 50. let, kdy se česká architektura obrátila od socialistického realismu zpět k moderním proudům. Dům je podle památkářů výjimečný i díky tomu, že se dodnes zachoval v téměř nezměněné podobě, a to včetně interiérů. „Je tam ucelený soubor výtvarných i uměleckořemeslných děl,“ upozorňuje Šárka Koukalová

„Mladoboleslavský kulturní dům navrhoval architekt František Řezáč. Je autorem i kulturního domu v Čisté na Mladoboleslavsku a působil i v zahraničí, jeden jeho kulturní dům stojí ve Vietnamu,“ přibližuje osobu architekta Koukalová. Návrh na prohlášení za kulturní památku přichází přitom v době, kdy město plánuje budovu rekonstruovat. Letos totiž slaví „kulturák“ 45 let od otevření.

Případná rekonstrukce musí být citlivá

Pozoruhodnou stavbou je kulturní dům v Březnici. Jde o dílo architekta Karla Pragera z přelomu 70. a 80. let 20. století a jak interiér, tak exteriér jsou v dobrém stavu. Není tudíž vyloučeno, že právě březnický kulturní dům bude dalším na seznamu kulturních památek. „Zvažujeme, zda v tomto případě podat návrh,“ podotýká Koukalová s tím, že v hledáčku památkářů je i Kladno.

Kladenský kulturní dům už má ovšem zčásti zateplenou fasádu a výraznější modernizační úpravy. Po úpravách, které z pohledu památkářů nejsou zdařilé, je i kolínský kulturní dům.



Zařazení budov mezi kulturní památky má problematickým rekonstrukcím předejít. „Každá rekonstrukce musí být citlivá a zachovat charakter stavby. Zachovat je potřeba i výtvarná díla, v případě kulturních domů jde třeba o lustry a různá svítidla. Často to jsou výjimečná díla,“ dodává Koukalová.