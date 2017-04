Zákaz segwayů v centru Prahy platí, soud zamítl žalobu provozovatelů

Senát pražského městského soudu pod vedením Evy Pechové konstatoval, že zákaz vjezdu segwayů zavedlo nařízení obce, které nepodléhá přezkumu soudem a nelze proti němu podat žalobu.

Opatření, které žaloba napadala, jen na základě tohoto nařízení vyznačilo území se zákazem, což bylo v pořádku. „Obec k tomu zmocňuje zákon o silničním provozu,“ upozornila soudkyně.

Asociace Segway ČR chtělo zrušit vyhlášku, kterou magistrát loni zakázal vjezd vozítek do historických lokalit (psali jsme zde). Hájí tak zájmy majitelů segwayů i podnikatelů s těmito vozítky. Tvrdí, že ji opatření vydaná magistrátem postihují.

Její právník Pavel Říčka uvedl, že asociace má zájem na kvalitním nastavení pravidel a potřebu určité regulace nezpochybňuje, opatření magistrátu však vnímá jako politické rozhodnutí.

„Praha zcela selhala při vynucování pravidel. Nebyla schopna usměrnit malou skupinku osob na segwayích, která tu dělala výtržnosti,“ řekl. Dodal, že městské části letitý problém neřešily.

Zákaz pro podnikatele a invalidy

Říčka poukázal na to, že jediným argumentem města pro zákaz byl zvýšený počet zraněných chodců, přitom podle něj neexistují žádné statistiky, které by to dokazovaly. Cyklisté podle Říčky představují pro chodce daleko větší riziko.

„Zákaz dopadá nejenom na podnikatele, ale i na soukromníky, kteří v těch oblastech bydlí a používají vozítka k ekologické a nerušivé dopravě,“ prohlásil u soudu právník. Podle něj opatření postihlo i invalidy, jejichž vozíky také fungují na principu samovyvažovacího zařízení

Segwaye nyní nesmí jezdit v pražské památkové rezervaci, v celé Praze 1, části Prahy 2, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné. Za porušení vyhlášky hrozí až dvoutisícové pokuty.

Někteří provozovatelé dvojkolek začali turisty převážet na elektrických koloběžkách, které zákon posuzuje jako jízdní kola a proto na ně neplatí vyhláška, ale pravidla jako pro cyklisty (psali jsme zde).

Zákaz vjezdu město schválilo loni v červenci, kvůli chybějícím značkám jej ale nemohlo vymáhat (více zde). Jezdci tak z ulic zmizeli až počátkem prosince, instalace značek vyšla na 3,7 milionu korun.