Barevné čáry se letos rozšíří do dalších ulic. Praha 4 a 9 zóny odkládají

Olemování ulic barevnými čarami v Praze 5, 6 a 8 vzbudilo loni mnoho často rozlícených ohlasů. Podle starostů dotčených radnic se nakonec ukázalo být přínosem, zejména pro rezidenty.

Shodují se však i v tom, že těsně za hranicemi parkovacích zón se místním obyvatelům naopak často parkuje hůře než kdy předtím. Zejména kvůli přespolním řidičům, kteří se tam přesunuli z loni olemovaných ulic. Ve všech zmíněných městských částech se proto zóny letos ještě rozšíří.

„Chceme mít zóny všude“

„Jsme domluveni s magistrátem, že by se to mělo stát již v květnu, a pevně doufám, že tato dohoda platí,“ říká Radek Klíma, starosta Prahy 5. Silničáři tam letos dokreslí barevné čáry zejména u velkých silničních tahů, jako je Radlická, Plzeňská či Strakonická ulice, a v částech čtvrtí Košíře, Smíchov a Barrandov. „Nejde zatím bohužel o celou městskou část. Její zbytek se připojí až v další vlně,“ říká Klíma.

Celé své území chce do systému placeného stání zahrnout i Praha 6. Také tamní radnice se však letos spokojí s menší změnou. „V horizontu přibližně pěti měsíců plánujeme zóny rozšířit do lokalit Bořislavka, Petřiny a Staré Vokovice,“ říká Martin Churavý, mluvčí Prahy 6.

Naproti tomu Praha 8 všechny své ulice barevnými čárami pokrýt neplánuje. „Zóny placeného stání chápeme jako opatření, které má řešit lokální problémy s parkováním. Proto je nechceme zavádět celoplošně,“ říká Karel Šašek, radní pro dopravu Prahy 8. Barevné čáry se v této městské části letos rozšíří zejména do oblasti Střížkova a mezi Žernoseckou ulicí a Ďáblickým hájem. Podle Šaška by k tomu mělo dojít nejspíš v září.

I v těchto místech si totiž místní obyvatelé stěžují na nedostatek míst ke stání. „Po zavedení zón se totiž ukázalo, že řidiči jsou ochotni jezdit parkovat mnohem dále od zastávek hromadné dopravy, než jsme očekávali,“ dodává Šašek. Zároveň přiznává, že problém s parkováním mají i další čtvrti Prahy 8, například Bohnice či Čimice. Ty však podle něj chce radnice řešit jiným způsobem.

Praha 4 a 9? „Ještě to zvážím“

K systému parkovacích zón se měly už vloni připojit také Prahy 4 a 9. Tomu však nakonec zabránili magistrátní úředníci, když zavedení tamních zón odložili. Obě městské části podle nich totiž zaslaly na magistrát příliš mnoho připomínek, a na řadu proto měly přijít až letos.

Praha 9 znovu narazila na neochotu magistrátu, když přišla s vlastním řešením zón. Tamní radnice si totiž na konci loňského roku umínila, aby v Praze 9 vznikly pouze smíšené fialové zóny. V nich zaparkují nejen rezidenti, ale za poplatek i ostatní řidiči po dobu až 24 hodin.

Hlavním problémem se zdá, že si radnice pro řidiče bez oprávnění stanovila velmi nízký poplatek – deset korun za hodinu stání. To se magistrátu nelíbí, protože by podle něj za takových podmínek byl systém zón v Praze 9 ročně ve ztrátě 10 milionů korun.

S tím radnice nesouhlasí a v tomto smyslu poslala na magistrát i dopis. „Zatím jsme na něj nedostali žádnou odezvu. Pokud by však došlo k tomu, že u nás zóny nevzniknou, myslím, že se svět nezboří a budeme hledat nějaké jiné varianty,“ říká Tomáš Holeček, radní pro dopravu Prahy 9. Podle něj by se magistrát měl zamyslet nad systémem parkování, který by nebyl rozdělen na jednotlivé městské části.

Jednání o vzniku zón v Praze 4 a 9 tedy stále probíhají a jejich výsledek je zatím nejasný. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že náměstek primátorky Petr Dolínek uvedl, že bude zavedení zón v městských částech, které je zatím nemají, ještě velmi důsledně zvažovat.

„Musím nejdříve vědět, zda dává smysl z pohledu celopražské dopravní politiky a že o něm v dané městské části panuje jednotný názor. Aby se to tam například narychlo nerozhodlo o jediný hlas,“ říká. Odkazuje tak například na Prahu 4, kde v této otázce v koalici nepanuje naprostá shoda. Důležitý pro něj prý bude i dostatek míst, kde mohou v dané lokalitě návštěvníci své auto mimo zóny ponechat.

„Je také otázka, zda další městské části nezapojit, až když budeme mít celou Prahu sjednocenou pod jedním parkovacím systémem, který nám umožní trochu lépe nastavovat tarifní politiku a kontrolní mechanismy,“ dodává. K tomu by mělo dojít až koncem roku 2018.

V reakci na Dolínkova slova uvedl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek, že si další odklad vzniku zón v jeho městské části nedokáže představit. „Po zavedení zón v Praze 5 lidé přejíždějí všechny mosty a jsme brutálně zavaleni středočeskými auty v Podolí, Nuslích i v Braníku. My zóny prostě zavést musíme,“ říká. Ani on se však neodvažuje upřesnit termín, kdy by k tomu mohlo dojít.