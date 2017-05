Když je člověk starý, neměl by být navíc protivný, říká 96letá básnířka

Ukázka z tvorby Josefy Tibitanzlové Žádný nápad se mi v hlavě nenarodil

Jakoby mozek stonal

Jaký si na to vzít lék?

Co mi pomůže

Když je nejhůře?

Jen ticho a klid

mě může uzdravit

Pomalu sbírám síly

které zbyly

Znovu do boje

tak snadné to celé je

Chci poznávat nové věci kolem sebe

dívat se na modré nebe bez mraků

Vždyť svět je plný zázraků! Večery patří mládeži

na ní nám velmi záleží

Těm mladým po nás

bude patřit svět

Ať tedy mají se kam rozletět

Dejme jim to nejlepší

Ať mají silné paže

a zvučný hlas

Nohy ať je donesou

tam, kam míří

Kéž potom

naši dobrou pověst šíří