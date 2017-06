Za pokus o vraždu mačetou dostal osm let, s napadeným se usmířil

16:21 , aktualizováno 16:21

Na osm let poslal soud do vězení bezdomovce Miroslava Hlaváče za to, že se podle obžaloby pokusil zavraždit mačetou svého známého z osady na pražském Rohanském ostrově. Verdikt zatím není pravomocný, trest je pod hranicí sazby stanovené v zákoníku.