VIDEO: Hlídky zesílily, trhy v Praze sledují policisté se samopaly

Už v noci hlídkovalo na Staroměstském a Václavském náměstí víc policistů, než dosud. Hlídky byly zesíleny poté, co do davu na vánočním trhu v Berlíně v pondělí večer vjel pravděpodobně úmyslně muž s nákladním vozem a zabil nejméně 12 lidí a dalších 48 zranil (více o útoku najdete zde).

Policisté posléze zadrželi uprchlíka z Pákistánu a spolujezdce polské národnosti našli mrtvého v kabině. Německý list Die Welt ale v úterý uvedl, že zadržený Pákistánec není strůjcem pondělního útoku, což posléze připustil i berlínský policejní prezident a nejvyšší státní zástupce (více zde).

„Opatření v podobě posílení hlídek v terénu na exponovaných hlídek jsme prováděli již několik desítek minut po události,“ sdělil iDNES.cz mluvčí policie Tomáš Hulan.

V ulicích tak už večer byli policisté speciální pořádkové jednotky vybavení samopaly. Zvýšenou pozornost ale policisté i strážníci věnují historickým památkám, MHD a pražským nákupním centrům.

Také pražští strážníci dál věnují zvýšenou pozornost mimo jiné odloženým věcem, odstaveným vozidlům a jakémukoliv podezřelému chování osob. Opatření zavedli už začátkem adventu.

Státní zpravodajská skupina se v úterý odpoledne shodla na zachování prvního stupně ohrožení terorismem. „V závěru roku bude na místech s vyšší koncentrací lidí masivně přítomna policie,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ministr vnitra Milan Chovanec počítá s nasazením několika stovek policistů, podle něj policie vytipovala asi čtyřicet akcí, kterým bude věnovat mimořádnou pozornost. Nasazení policistů by mohlo být ukončeno v prvním lednovém týdnu.

Vojáci se do ulic nevrátí

Armáda by se na opatřeních podílet neměla. Do ulic se tedy nejspíš nevrátí smíšené hlídky, které byly povolány v březnu po teroristických útocích v Bruselu.

Většina návštěvníků, které redakce iDNES.cz oslovila, žádnou hrozbu v Praze nevnímá a cítí se bezpečně.

„Je to strašné. Cítím se bezpečně nejen v Praze, ale i v Německu, odkud pocházím. Myslím, že ochrana obyvatel tady je v pořádku, zrovna jsme viděli policisty s velkými zbraněmi. Nemyslím si, že bychom měli být strach z teroristů,“ řekl jeden z dotazovaných návštěvníků.

„My jsme z Belgie. Tady se cítíme bezpečně. Navíc se to může stát kdekoliv - v Německu, Londýně, Belgii...“ uvedl jiný.

Mladá Češka se necítí bezpečně ani na trzích v Praze. „Je to hrozné, je jen otázka času, kdy to přijde i do Prahy. Mám strach, určitě,“ uvedla dívka.



Německé úřady sdělily, že mezi zraněnými ani mrtvými v Berlíně nejsou čeští občané. Zpravodajské služby nemají podle Chovance informace, že by ČR hrozilo zvýšené nebezpečí teroristického útoku.

Víc policistů je i v Kolíně či Mladé Boleslavi

Po útoku v Berlíně zvýšila bezpečnostní opatření mimo metropoli i jiná města, mezi nimi například středočeská Mladá Boleslav nebo Kolín.

„Bezpečnostní opatření zavádíme vždy na akcích s větší koncentrací osob, jako jsou vánoční trhy. V souvislosti s tragédií jsme ale zavedli zvýšená bezpečnostní opatření - jako například větší počet policistů v ulicích,“ uvedla mluvčí kolínské policie Markéta Fejfarová.

Počet policistů byl navýšen také v Mladé Boleslavi. „Jedná se o policisty v přímém výkonu služby, a to zejména v místech se zvýšenou koncentrací osob, jako jsou obchodní centra. Konkrétní čísla uvádět nebudeme,“ sdělila mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková.