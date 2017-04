Amatérismus, hodnotí cizinci opatření u Hradu. Kontroly odradily turisty

Hradní stráž chce nabírat, není ale koho Na bezpečnostní situaci v Evropě a stále se zvyšující požadavky na zabezpečení Pražského hradu reaguje také Hradní stráž. Ta v loňském roce navýšila své tabulkové stavy o dvaašedesát míst s tím, že bude více nabírat. To se zatím příliš nedaří. Momentálně u Hradní stráže slouží 609 vojáků z povolání. Do požadovaného plného stavu jich chybí třiašedesát. Za nepříliš úspěšným náborem stojí fakt, že uchazeče v hlavním městě shánějí i ostatní bezpečnostní složky. S nedostatkem zaměstnanců se dlouhodobě potýká také městská i státní policie. Významnou roli hraje i to, že se k Hradní stráži hlásí málo lidí. „Uvítali bychom větší zájem o službu v této jednotce a více nově příchozích vojáků z povolání,“ hodnotí množství uchazečů tiskový důstojník Hradní stráže Jiří Havel a dodává, že v loňském roce nastoupilo k jednotce celkem dvaaosmdesát vojáků z povolání. Velká část adeptů, kteří o práci u Hradní stráže zájem projeví, navíc často vyhoří u náročného přijímacího řízení. „Uchazeč musí splňovat požadovaný vzrůst mezi 178 a 188 centimetry, musí projít psychickými a fyzickými testy a nesmí mít viditelné kosmetické vady nebo tetování,“ vyjmenovává kritéria Jiří Havel. Uchazeč také nesmí mít nadváhu a při výkonu strážní služby nesmí nosit dioptrické brýle. K službě na Hradě se mohou přihlásit jak stávající vojáci z jiných jednotek armády, tak zájemci z řad civilistů. Ti musí nejprve projít tříměsíčním kurzem základní přípravy, aby se stali vojáky z povolání.