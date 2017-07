Místo karty přikládám ruku, říká muž, který má pod kůží čip

Jedním z nositelů čipu je i Milan Půlkrábek z Paralelní Polis. „Česko je na bitcoinové mapě světa dost vidět,“ myslí si.

Kolik dalších lidí má v Praze také zavedený čip?

V Paralelním Polis jsme za poslední rok očipovali asi padesátku lidí. Samozřejmě v Praze může být lidí s čipem ještě více, protože si ho může člověk objednat přes internet a zavést si ho do těla sám doma.

Jak implantace vypadá?

Čip je uložený ve skleněné kapsli velké 2 krát 12 milimetrů. Pomocí velké injekční stříkačky se implantuje do těla. Pokud na čip někoho neupozorním, tak si toho ani nevšimne. Osobně na to také zapomínám, nedávám si nijak přehnaný pozor. Aby se předešlo zničení, tak se čip implantuje mezi palec a ukazováček. Je tam mnoho měkké tkáně, a když se člověk praští do ruky, tak se kapsle neopře do žádné kosti. Je tak malá pravděpodobnost, že by se to rozbilo.

Neomezuje to třeba na letišti při kontrolách či v nemocnici?

Vůbec. Na rentgenu je to sice vidět, ale to je asi tak jediné. Ruční scannery na letištích to už ale nezaznamenají. Žádná omezení s tím nemám.

Proč jste se nechal očipovat?

Nejen proto, abych měl čip v ruce. Spíše jsem to bral jako zkoušku toho, nač se to dá použít. Čip slouží jako paměť. Dají se na něj nahrát různá hesla, díky čemuž se s ním pak dají třeba otvírat dveře, rozsvěcet světlo nebo přihlásit k počítači. Já mám v tom svém aktuálně bitcoinovou peněženku, kterou mohu platit v kavárně Paralelní Polis za kávu a pivo. Místo karty nebo telefonu, kde může také peněženka být, já při placení přiložím ruku.

Jak se do čipu nahrávají informace? Asi nebude jako flashdisk, který se strčí do počítače...

Je to možná i jednodušší. Přes aplikaci v mobilním telefonu. Stačí přiložit zařízení se speciální čtečkou a nahraje se tam bezdrátově. Člověk si však nemůže nahrát do ruky cokoli. Čip má paměť 880 bajtů. Nejčastěji se to používá jako bitcoinová peněženka.

Můžete jednoduše vysvětlit, co je to bitcoin?

Je to internetová měna, za kterou nestojí žádná banka. Hodnota je dána nabídkou a poptávkou. Dá se s ní platit všude po světě okamžitě. Není za tím žádná třetí strana. Bitcoin se objevil v roce 2009 a neví se, kdo je jeho vynálezcem. Už od začátku je však stanoveno, že na světě bude maximálně 21 milionů bitcoinů. V počátcích to byla záležitost hlavně u lidí pohybujících se okolo počítačů a geeků, ale už se to postupem času dostává i mimo komunitu těchto lidí.

V jedné pivnici nedaleko žižkovského vysílače jsem narazil na možnost platit touto měnou. Znamená to, že už bitcoin není undergroundem?

Před zavedením EET se zase dalo platit bitcoinem v kině Bio Oko. Ale i tak si myslím, že jde stále o undergroundovou záležitost. Rozhodně tato měna není věcí, se kterou by se běžně člověk setkával. Ale nemyslím si, že by to bylo známé jen pro malý okruh lidí. Je to i díky rozvoji technologií a tím, že Praha a potažmo Česko je na bitcoinové mapě světa dost vidět.

Čím je to způsobené?

Třeba Paralelní Polis je prvním a snad dosud jediným podnikem na světě, kde se dá platit jen bitcoinem. Státní měny neakceptujeme. V Praze také sídlí firma SatoshiLabs, která vyrábí trezory, do nichž se dají ukládat bitcoiny. Také v metropoli sídlí společnost General Bytes, která dělá bankomaty, v nichž lze směnit třeba koruny na bitcoiny. A v neposlední řadě je českým vynálezem těžební farma, způsob, jak přes počítač vydělávat bitcoiny. Počítač počítá velmi složité matematické příklady a za správné vyřešení dostanete odměnu v podobě zmíněné kryptoměny.

Jak můžu získat bitcion, pokud nechci být těžařem?

Jsou burzy, na nichž lze koupit. Někteří lidé už na tom vydělali, protože hodnota bitcoinu dlouhodobě stoupá. Ale není vyloučeno, že ze dne na den ztratí hodnotu. Získat jde i jednodušší cestou, a to přes speciální bankomat, který je třeba právě v Paralelní Polis. Přes něj si vlastně lidé kupují bitcoiny na zmíněné burze za aktuální kurz.