Počasí nám přálo, říká vinař z Pražského hradu. Vinobraní se blíží

„Tahle zahrada se mi líbí ze všech nejvíc. Podle mě byl pan Plečnik génius, jak to tady vymyslel. A ten výhled je krásný,“ říká jednapadesátiletý muž, který právě do bedny vložil několik čerstvých hroznů, aby mohli určit průběžnou cukernatost vína.



Vinobraní na Hradě Koná se tuto sobotu a neděli, vždy od 11 do 18 hodin.



Mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek žádá návštěvníky, aby do areálu nenosili objemná zavazadla. Doporučuje zároveň nechodit na vinobraní přes vnitřní areál Hradu, ale přes vstupy do Královské zahrady od Jízdárny a od Královského letohrádku.



Produkční zahrady letos zůstanou uzavřené kvůli bezpečnostním opatřením.



Jak sám upozorňuje, je zahradník, nikoliv vinohradník.

„Chodíval jsem kdysi na vinařskou školu v Mělníku, něco jsem tak znal, další věci se průběžně učím,“ podotýká a dodává, že hradní víno je pro něj i kolegy krásný koníček.

Je tedy jasné, že spolupracují s profesionály - v tomto případě z vinařství Spielberg. Tam vždy míří celá sklizeň odrůdy Hibernal, které bývá podle počasí pouhých 300 až 350 kilogramů. I to je důvod, proč toto víno bývá určeno jen jako speciální dárek Pražského hradu při oficiálních návštěvách. Jak vlastně chutná hradní hibernal?

„Právě teď budeme mít možnost ochutnat ročník 2015. To víte, už jsem nervózní, jak to dopadne. Roku 2015 bylo počasí pěkné, mělo by být dobré,“ podotýká Kýhos. Pochvaluje si skvělé počasí a přeje si, aby vydrželo.

„Teď má víno cukernatost nějakých 17 až 18 stupňů, týden může ten stupínek cukru přidat, nejlepší by to bylo na těch 22, abychom měli pozdní sběr,“ říká.

A co nabídne vinobraní? Po oba dny burčák z moravského Archlebova, děti se mohou těšit na čerstvý sladký hroznový mošt z funkční repliky historického lisu. Nebude chybět folklor ani šermíři či poznávací soutěže. Tradiční prodejní ochutnávky vín v Míčovně se zúčastní na dvacet vinařství.