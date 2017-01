Obce v okolí Brd pořád nedostaly příspěvek z hejtmanství na jejich rozvoj

Ani rok nestačil na to, aby podbrdské obce dostaly slíbený krajský příspěvek na rozvoj v souvislosti se vznikem Chráněné krajinné oblasti Brdy. Ta funguje 370 dní. Stejnou dobu mají obce na okraji CHKO na starosti nová území.

Třeba katastr Vranovic na Rožmitálsku se z 623 hektarů rozrostl zhruba na dvojnásobek. A Vranovice stejně jako další podobné obce potřebují především nový územní plán. Právě s pořízením dokumentu pomůže hejtmanství. Vyčlenilo 3,4 milionu korun, jednotlivě lze požádat až o 270 tisíc.

„Peníze obce v Podbrdí určitě dostanou. Museli jsme ale částky slíbené už minulým hejtmanstvím znovu schválit na zastupitelstvu po ustavení nového vedení,“ vysvětluje radní pro hospodářský a regionální rozvoj Věslav Michalik (STAN).

Ve Vranovicích už vysoutěžili zhotovitele územního plánu a znají i cenu. „Vyjde na 180 tisíc bez daně z přidané hodnoty, takže ani nemusíme žádat o celých 270 tisíc,“ konstatuje starostka obce Blanka Strnadová. Na novém územním plánu už pracují také v Jincích na Příbramsku.

„Chybí jenom některé studie a rádi bychom ho teď v lednu schvalovali,“ říká starosta městyse Josef Hála s tím, že základní cena za dokument je 280 tisíc. Kraj proto Jinečtí požádali o maximální částku, tedy 270 tisíc korun.

V Obecnici počítají na územní plán zhruba s půlmilionem. Od kraje mají slíbenou plnou podporu ve výši 270 tisíc. „Zaplatí nám to více než polovinu. Máme nově ve správě necelých 48 čtverečních kilometrů,“ říká tamní starosta Josef Karas. Ten připomíná, že turistů je v Brdech méně, než se čekalo. „Když vezmu jen parkoviště, které jsme kvůli CHKO nově zřídili, stojí na něm nejvíc dvacet aut. A to mluvím o víkendech,“ podotýká Karas.

I když zatím nejsou návštěvníků zástupy, jejich pohyb v lesích je znát. „Pravidelně vyrážíme uklízet nepořádek, který v brdských lesích a na jejich okrajích zůstává. A potřebovali bychom především peníze,“ říká starosta Obecnice, která má být jedním z hlavních nástupních bodů pro výlety do Brd.

Obce chtějí další miliony

Zhruba pět milionů by v letošním roce potřebovali na úpravu chodníků a autobusových zastávek. Pokusí se na to získat grant, chtějí totiž, aby v obci přijíždějící návštěvníci CHKO měli kvalitní zázemí. „Požádali jsme o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), uvidíme, zda to dopadne. Rádi bychom to v tomto roce dotáhli,“ přeje si starosta.

V Obecnici si už vyzkoušeli i záchranu osob, které se v někdejším vojenském prostoru ztratily. „Bylo to zatím tak dvakrát třikrát, v Brdech ještě není tolik turistických značek a lidé navíc rádi vyrazí i mimo ně a v lese pak snadno zabloudí,“ líčí Karas. Starosti obecnickým hasičům dělají i návštěvníci Brd, kteří rozdělávají ohně přímo v lese. „Lidé si udělají třeba jen malý ohníček, ale pokud je vítr a špatně jej uhasí, hrozí požár. K několika menším ohňům už požárníci vyráželi,“ dodává.

I proto je ve Vranovicích od listopadu hasičům k dispozici nový vůz. „Jde o devítimístné auto s majáky a radiostanicí určené k evakuaci osob z terénu. Kdyby se v Brdech někdo ztratil, jsme schopni pro něj dojet. Ještě jsme ho ale nepoužili,“ říká Blanka Strnadová.

A v Jincích si zase pochvalují spolupráci s tamní posádkou, která operuje právě na nových územích. Městys letos čekají oslavy 140 let založení hasičského sboru, které se uskuteční v polovině června jako součást každoročních slavností. „Právě při této příležitosti očekáváme, že se do oslav zapojí také armáda,“ říká Josef Hála s poukazem, že všechny nové pozemky po vzniku CHKO využívá armáda. V městysu by ale rád viděl zázemí pro turistiku, třeba ubytovací zařízení.

Další podpora však není samozřejmá. Nové hejtmanství má totiž priority jasné. „Je třeba nejprve naplňovat to, k čemu je kraj zřízen. Chceme proto mít v pořádku silnice druhé a třetí třídy, mosty, střední školy, sociální zařízení a ústavy. Teprve pak můžeme pomáhat i obcím či městům,“ upozorňuje Michalik. Úplně bez pomoci ale kraj obce nenechá. „Upřednostníme pomoc v podobě spolufinancování. Pokud přijdou obce s projekty v oblastech životního prostředí, zásobování vodou či jiných, které je možné financovat z národních či evropských fondů, jsme připraveni je podpořit určitou částkou peněz,“ dodává.

K rozšíření katastrů několika středočeských obcí došlo při zrušení Vojenského újezdu Brdy a následným vznikem Chráněné krajinné oblasti Brdy k 1. lednu 2016. Nárok na 270 tisíc korun od kraje na pořízení územního plánu mají Bratkovice, Drahlín, Felbabka, Jince, Křešín, Láz, Obecnice, Podluhy, Věšín a Vranovice. Na 100 tisíc korun pak Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Nepomuk, Ohrazenice, Sádek a Zaječov. V kraji nejvíce nových území přibylo Obecnici, téměř 48 čtverečních kilometrů.

Ministr obrany Martin Stropnický loni v polovině ledna symbolicky předal bývalý vojenský újezd nově vzniklé chráněné krajinné oblasti.