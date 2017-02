V Praze 6 navzdory lidem chtějí „mrakodrap“. Aby vynikla sousední kaple

Pozemky v okolí potoka Brusnice prodala radnice Prahy 6 v roce 2008 za 70 milionů korun. Původně se předpokládalo, že investor svůj záměr „přilepí“ na více než stoletý a tehdy ještě obývaný secesní dům v Radimově ulici, kterému místní přezdívají „břevnovský mrakodrap“.

„Ve smlouvě je popsáno, že břevnovský mrakodrap bude z obou stran dostavěn dvěma křídly. Smlouva určila i maximální objem plánované stavby, který činí 39 tisíc kubíků,“ uvedl radní Prahy 6 zodpovědný za strategický rozvoj a veřejný prostor Martin Polách.

Historická bytovka patří i s pozemkem pražskému magistrátu, městská část ji spravuje. Firma Geosan Development jako investor na popud radnice nechala prověřit možnosti jejího začlenění do projektu, ani jeden z nápadů se však nesetkal s kladnou odezvou radnice.

„Dům je v havarijním stavu, celková rekonstrukce by stála 30 až 60 milionů, jsme rozhodnuti jej nezachovávat,“ doplnil Polách.

Už loni byl dům prázdný. Radnice nájemníky vystěhovala a dala jim náhradní bydlení. V létě také vyvěsila na web šestici návrhů, které nezávisle na sobě zpracovali architekti investora a vyzvala lidi, ať hlasují a vyberou ten nejlepší. První příčku obsadil soubor nižších staveb, žebrovaný věžák s kruhovou základnou se umístil druhý.

Během posledního jednání Komise územního rozvoje přišlo v prosinci po půl roce téma znovu na přetřes a je jasné, že někteří politici navzdory výsledkům hlasování dávají přednost stavbě „nového mrakodrapu“.

„Při vyhlášení soutěže věžák všechny zaujal. Nepřekračuje garantovaný objem a zásadně uvolňuje zastavěnou plochu. Líbí se mi, že vynikne sousední kaple, která je v jiné variantě atakována zástavbou ,“ přiblížil Polách.

O domě odsouzeném k demolici takto psali na Facebooku příznivci starého Břevnova:

Místní to rozčílilo. „Anketa byla podle mě jen divadlo o zapojení veřejnosti do rozhodování. Mrakodrap v tomto objemu by byl jako pěst na oko, když se tvar bude držet víc při zemi, vizuální dopad na osu mezi Hradem a Břevnovským klášterem bude menší,“ myslí si architekt Michal Volf ze spolku Pro Břevnov.

Kromě něj se ozvali i zástupci dalších pěti občanských iniciativ, které dění v Břevnově dlouhodobě sledují. Podepsali společné prohlášení, v němž se proti postupu radnice vymezují.

„Vztyčení výrazné budovy na severní straně ulice by narušilo dosud zelený pás Malovanka – Břevnovský klášter – Vypich – obora Hvězda, přičemž hrozí, že by následně mohl být ve jménu ‚dodržení nové linie a objemu zástavby’ dál likvidován,“ píše se v prohlášení.

Stavba bude precedent, bojí se místní

Radnice Prahy 6 požádala Institut plánování a rozvoje (IPR), aby věžák zakreslil do 3D modelu Prahy. Rušivě prý nepůsobí, materiály ale radní Polách poskytnout nechtěl. Na žádost iDNES.cz o ně nereagoval ani institut. Místní lidé podle Polácha budou brojit proti kterékoli variantě, protože odmítají především bourání historického domu.

Variantu „nového mrakodrapu“ podporují i další radní, například místostarostka Eva Smutná zodpovědná za územní rozvoj. O správnosti řešení chtějí přesvědčit i kolegy. „Není třeba se obávat, že by z věžáku byl precedens pro další výstavbu. V lokalitě je to poslední možnost stavět, ostatní plochy jsou určené územním plánem převážně jako zeleň. Nanejvýš se bude rekonstruovat Vincentinum,“ dodal Polách.

Michal Volf odmítá, že spolky brojí především kvůli plánované demolici a vadila by jim z principu jakákoli výstavba. „Bojíme se hlavně nekoncepčního zásahu a vadí nám postup městské části. O velkých projektech by měla informovat občany dopředu, což nedělá,“ vytkl radnici.

Dodal také, že i základna věžáku by svým půdorysem byla velká a kapli tohle řešení od zástavby příliš neodstíní. Argumenty o uvolnění prostoru kolem ní považuje za alibismus. Politici podle jeho slov museli vědět, že ji nový objekt obklíčí velmi natěsno, když ho schválili tak objemný.

Byty výměnou za pozemek?

Investor zatím pokračuje v přípravě projektu pro soubor nízkopodlažních objektů. „Naše společnost akceptuje výsledek architektonické soutěže a pokračuje s přípravou projektu podle tohoto zadání. V současné době dokončujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ řekla iDNES.cz Lada Kuncová z firmy Geosan Development.

Odmítla komentovat, zda by vůbec ještě připadala varianta věžáku z jejich strany v úvahu.

Radnice chce s investorem ještě jednat. „Předtím si ale jako rada ještě potřebujeme udělat jasný názor. Myslím, že by tam vůle (podpořit věžák - pozn. red.) asi byla, avšak nemá ji investor, který v tom už utopil nemalé prostředky,“ podotkl Polách.

Strany spolu musejí vyřešit přinejmenším záležitost vyprázdněné bytovky a pozemku pod ní. Podle Polácha se dá uvažovat i o variantě, že radnice dá svůj, potažmo městský pozemek investorovi k dispozici, a na oplátku za něj například získá několik bytů.