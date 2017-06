PŘÍMÝ PŘENOS: Katalánci v Praze staví několik metrů vysoké věže z lidí

Lidské věže jsou 200 let starou tradicí. V jedné konstrukci se můžou nacházet až stovky lidí, obyčejně je to spíš ale několik desítek. Do Prahy přijel soubor z Barcelony čítající 170 lidí.

Katalánci v Ostravě Po vystoupení v Praze se soubor z Barcelony přepraví do Ostravy, kde vystoupí 30. června a 1. července v rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. Kromě lidských věží tam budou obří loutky v historických krojích, tradiční akrobacie, ohňoví draci a další tradice. Víc o oslavách zde.

Základ tvoří muži, kteří si stoupnou dokola a chytí se za paže. Za ně se přidávají do řad další lidé. Posléze po jejich zádech začínají šplhat do druhého patra další lidé a stoupají si mužům na ramena. Na ně se staví další lidé a tak dál.

Speciální úlohu mají děti, které si nasadí na hlavu přilbu a šplhají nahoru. Seshora pak mávají divákům, čímž značí, že je stavba věže ukončena.

„Zapojit se může každý, kdo na to natrénuje. Nezáleží na tom, zda jste tlustí, nebo hubení, staří, nebo mladí. Tělesná konstituce jen určí, v jaké úrovni konstrukce budete stát,“ vysvětlila iDNES.cz členka Česko-katalánského spolku Naila Rami.

Od roku 2010 je tradice lidských věží zapsána na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.