V drtičce skončilo 15 tisíc párů bot, jednalo se o padělky

„Celkem šlo o patnáct tisíc párů obuvi, které vykazovalo znaky nedovolené napodobeniny značky Adidas,“ uvedla mluvčí pražských celníků Ivana Kurková.

Pokud by se falzifikáty dostaly do prodeje, vznikla by podle Kurkové majiteli ochranné známky škoda 80 milionů korun.

V případě, že by z padělku bylo možné odstranit logo, nebo by majitel ochranné známky dal souhlas, mohly být tyto výrobky darovány na charitativní účely.

V tomto případě ale celníci souhlas nezískali, takže všechny zabavené padělky zlikvidovali v drtičce, kde končí valná většina falzifikátů.