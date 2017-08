Aktivisté při lití barvy do Vltavy nic nespáchali, trest nežádá ani galerie

Zbarvenou vodu v úterý vyšetřili pracovníci magistrátu z Odboru životního prostředí a dostavili se i pracovníci Povodí Vltavy. Nikdo z nich však ve vodě neobjevil žádnou závadnost, takže nebyl ani nutný zásah hasičů.

Podle policie šlo o typ odbouratelné barvy, která není životu ani zdraví nebezpečná.

„Žádný z těchto subjektů nespatřil v tomto jednání žádný správní delikt, který by spadal do jejich kompetence. Zatím nic nevypovídá o jakémkoli protiprávním jednání,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Tomáš Hulan.

Policisté pouze prošetřovali poškození zděného zábradlí budovy Mánes, které aktivisté během vylévání barvy polili. Majitel budovy však trestní oznámení podávat nebude.

„Zavčas se to ostříkalo vapkou, takže k materiálovému poškození nedošlo. Vznikla ale intelektuální škoda kvůli pomluvě nadace. Není to první takový případ, ale k trestnímu řízení to není,“ uvedl Petr Kuthan, předseda správní rady Nadace českého výtvarného umění, které budovu Mánes vlastní.

Podle informací policie za výjezd hasičů a policie v takovém případě nebude nikdo platit. Oznamovatel události nemohl o nezávadnosti barvy ve vodě vědět a aktivisté vylitím barvy nikoho nepoškodili ani neohrozili na zdraví.