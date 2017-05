ČVUT otevřelo v Dejvicích nový institut informatiky, za 1,5 miliardy

Extravagantní stavba na rohu ulice Jugoslávských hrdinů a Šolínova, která vypadá, jako by ji zakrývala igelitová plachta, má sloužit jako prostor pro spolupráci vědců a studentů napříč informatickými obory.

„Už jsme se strašlivým způsobem tísnili. Vytvořili jsme moderní prostor, kde budeme moci laboratoře přestavovat podle požadavků jednotlivých projektů,“ říká Vladimír Mařík, ředitel institutu CIIRC.

Mnohem důležitější je podle něj ale myšlenka, která stála u samotného založení centra. „Tedy to, že máme všichni spolupracovat. Vědci nemají pracovat způsobem, že si tuhle dva z nich něco bádají na svém písečku. Jen synergií dosáhneme výsledků, které budou použitelné v praxi,“ dodal ředitel.

Slavnostního otevření se zúčastnil i premiér Bohuslav Sobotka a prezident Miloš Zeman. Zeman při svém projevu zavzpomínal na svou nedávnou návštěvu v továrně Škoda Auto ve Vrchlabí. Uvedl, že tamní automatizace výroby pro něj byla zatím nejsilnějším zážitkem ze všech podniků obdobného zaměření. Dodal, že český průmysl teď řeší složitý problém nedostatku pracovních sil.

„Krátkodobě, nebo střednědobě, jej můžeme jistě řešit dovozem pracovních sil ze zahraničí, například z Ukrajiny, ale jsme přesvědčen, že dlouhodobým řešením je právě robotizace,“ řekl Zeman. Ta podle něj snižuje nároky na pracovní síly, vede ke zvýšení produktivity práce a k výrobám s vysokou přidanou hodnotou.

Výzkum robotizace

A právě větší robotizaci a digitalizaci průmyslu, která patří k prioritám současné vlády, by mělo výzkumné centrum CIIRC podpořit.

To byl ostatně důvod proč se vláda rozhodla na vybudování nové stavby přispět více miliardou korun ze státního rozpočtu. „Je to strategická úvaha. Cílem je přispět k tomu, aby se naše země dobře připravila na technologickou revoluci, která ne že přijde, ale která už samozřejmě přichází,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Výstavba nové budovy, kde bude institut sídlit, stála 1,4 miliardy korun, z čehož jednu miliardu poskytla vláda ze státního rozpočtu.

Na užitné ploše o 34 tisíc metrech čtverečních najde odborné zázemí až 1650 osob, z toho 350 by měli být stálí výzkumní pracovníci. Zatím se jich do budovy ale nastěhovalo jen asi 140. Zbytek z nich chce ČVUT hledat i za hranicemi českého státu. A to ať už jde o české kapacity v oboru či zahraniční odborníky. Kromě CIIRCu bude nová stavba sloužit i jako sídlo rektorátu, několika kateder Fakulty elektrotechnické a části Výpočetního a informačního centra ČVUT.

V řadě tamních laboratoří budou s akademiky spolupracovat i partneři univerzity, jako jsou třeba automobilové společnosti, nemocnice, výrobci komunikačních zařízení a další firmy.

Jedinečná fasáda

Plné personální kapacity a objemu výzkumu by měl institut dosáhnout do roku 2020.

Nová dominanta Vítězného náměstí vznikla přestavbou bývalé Technické menzy a dostavbou další budovy. „K jejímu dokončení byly využity špičkové technologie a postupy a dodrženy prvky udržitelného stavění. Za zmínku stojí také předsazená vnější fasáda navržená na bázi izolační fólie. Ta je svého druhu zatím jediná v České republice,“ říká Petr Konvalinka, rektor ČVUT.

Novostavba je desetipodlažní budova se třemi podzemními podlažími a s parkovacím zakladačem s kapacitou 188 parkovacích míst, určeným pro pedagogy a zaměstnance ČVUT. I tamní parkování tak zajišťují moderní technologie. V podzemí se nachází pět předávacích boxů z nichž transportní výtahy převezou automobil do skladovacího prostoru a na vyžádání jej znovu vrátí zpět. Díky točnám je vůz při převzetí vždy otočen ve směru výjezdu. V tuto chvíli se jedná o největší parkovací zakladač v České republice.