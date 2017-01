Chirurgové se vzbouřili proti novému primáři, podali výpovědi

20:30 , aktualizováno 20:30

Většina lékařů a některé zdravotní sestry na chirurgii v Mladé Boleslavi podali výpověď, v pondělí také hodinu stávkovali na protest proti plánované změny jejich šéfa. Pokud by deset ze třinácti doktorů odešlo, tamní chirurgii by to paralyzovalo, nemocnice se totiž stejně jako ostatní ve středních Čechách dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu.