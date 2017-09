Císařský ostrov obkrouží nová stezka, vznikne potok i zastávka MHD

Rozlehlý Císařský ostrov ležící v severní části města dlouhodobě zůstává ve stínu svých známějších a navštěvovanějších sousedů, zoologické zahrady v Troji a parku Stromovka. Na jeho jedné straně stojí čistička odpadních vod, která se navíc v současnosti dále rozšiřuje. Druhá polovina je však zatím téměř nevyužitá a zpustlá.

To se má ale brzy změnit. Cílem je vytvořit přírodní park, který rozšíří možnosti Pražanů na relaxaci i aktivní odpočinek uvnitř města. Oproti jiným parkům má více evokovat původní charakter krajiny a „divokou“ přírodu.

Úpravy budou rozděleny do několika etap podle jejich náročnosti. Postup prací navrhl Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) v rámci Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí.

A materiál tento týden schválili pražští radní. „Na celém projektu je zajímavé, že do procesu byli od začátku zapojeni místní aktéři a mezioborové týmy: krajináři, architekti, vodohospodáři a dopravní inženýři. Návrhy tak propojují více pohledů a přínosů pro dané místo,“ tvrdí ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

V první řadě má dojít už v horizontu několika měsíců k odstranění skládek, které ostrov desítky let hyzdí, zároveň proběhne celkový úklid. Následně nechá město zprůchodnit břehy, kde vyroste okružní pěší promenáda a jezdecká trasa o délce šesti kilometrů kolem celého ostrova. Ta se může stát oblíbeným místem pro procházky podél řeky, jako to je nyní v případě pražských náplavek v centru města.

Oproti nim však břehům zůstane původní přírodní ráz s přímým vstupem k vodě. Postupně bude také celá lokalita osázena mladými stromy a další vegetací, pro návštěvníky vzniknou nové cesty a rozmístěn bude mobiliář.

Na střeše čističky bude park

V severní části už téměř dva roky dělníci stavějí novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod. Právě její přestavba se stala podnětem k proměně celého ostrova a do koncepce je také zahrnuta.

Po dokončení všech prací v polovině roku 2018 bude střecha nové linky osázena zelení a veřejnosti zpřístupněna. Oproti předpokladům zde však nevznikne kavárna, protože by i přes izolace mohl mezi hosty pronikat zápach z čističky.

V rámci další fáze obnovy ostrova mají během tří let vznikat také složitější projekty. Už nyní proto IPR společně s magistrátem připravuje všechny potřebné podklady pro jejich vznik.

Nejzásadnější záměr dostal název Divoká Vltava a spočívá ve vybudování dvou meandrujících koryt uprostřed ostrova, která v případě povodní budou odvádět vodu do hlavního koryta Vltavy a chránit novou vodní linku. Zároveň ale budou mít funkci rekreační. Za běžného stavu vody zde bude potok s kameny, který zatraktivní prostředí parku a zároveň se stane domovem různých druhů živočichů.

V plánu je v příštích letech také zavedení městské hromadné dopravy na Císařský ostrov. „Jednáme o tom, že by zde měly konečnou autobusy. Odtud by pak vedla lávka k zoologické zahradě a ulehčili bychom dopravně přetížené Troji,“ vysvětluje radní Prahy pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN). Nová úrovňová zvedací lávka by mohla Vltavu překlenout také mezi ostrovem a Stromovkou.

Městem schválená koncepce nenavrhuje pouze budoucí podobu samotného ostrova, ale celé Trojské kotliny. Dotčené městské části Praha 6, Praha 7 a Troja proto s hlavním městem nyní připravují společné memorandum, ve kterém se zavážou dále rozvíjet potenciál místa.

O území by se pak měl podle dohody starat místní správce, který by řešil péči o zelené plochy, například spásáním ovcemi. Dále by zajišťoval vzdělávací programy pro školy.