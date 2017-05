VIDEO: Podívejte se do útrob vznikající nové čistírny v Troji

19:23 , aktualizováno 19:23

Až do příštího roku potrvá přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Už teď se ale můžete podívat do útrob nejdražší letošní stavby v Praze, ale i na to, a jak bude fungovat proces čištění.