Po přečíslování MHD bude středními Čechami jezdit „ďáblova linka“

Někteří cestující Pražské integrované dopravy (PID) mohou o víkendu a hlavně začátkem příštího týdne propadnout zmatku. Šedesát autobusových a tramvajových linek nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji počínaje 29. dubnem vyjede pod jinými čísly, než byli pasažéři po léta zvyklí. Například z Prahy do Berouna začne namísto autobusu 602 jezdit 952 a linku 603 do Brandýsa nad Labem vystřídá číslo 953.

V případě Brandýsa to není jediná změna. Pověrčiví cestující mohou být trochu zděšení a satanisté zajásají, do osm kilometrů vzdáleného Káraného odtud začne jezdit linka 666, tedy s číslem, které je považováno za ďáblovo. V systému Pražské integrované dopravy je to historicky první použití tohoto „numera“ pro pravidelnou linku.

Do Káraného s cifrou šelmy

„Uvědomujeme si, že si tím zásadně zahráváme s osudem. Provoz tedy budeme sledovat a v případě problémů linku přečíslujeme,“ komentoval nově zavedené číslo autobusu 666 Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která PID organizuje. Podle Drápala se tohoto označení pro Antikrista nebojí ani dopravci v jiných krajích. Používá se například pro linky v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Sami řidiči autobusů jsou v klidu. „Myslím, že to nebude problém, jako ďábel se určitě cítit nebudu, ostatně, bude nás tady na to víc, na této lince se za volantem pravidelně střídáme,“ říká pobaveně řidič Miroslav, který ve svém autobusu brzy vymění číslo 406 za 666.

Obec Káraný, kde je proslulý vodní zdroj pro polovinu Prahy a okolí, změnu vzala s nadhledem. „Když jsem si nového čísla 666 všimla, hned mě napadlo, zda se s tím pro nás něco nezmění, třeba že by na lince přibylo nehodovosti. To snad ale ne. Chápu, že na někoho to číslo muselo vyjít, a doufám, že stabilitu spoje to neovlivní. U nás na úřadě jsme nové číslo přijali s úsměvem,“ uvádí starostka Káraného Barbora Krejčí.

Přečíslování si vyžádala integrace kraje do PID

Nejdůležitejší změny v dopravě od 29. 4. Posílení provozu metra v Praze

V čase od 21.00 do 22.30 hod. bude posílen provoz na všech třech linkách metra (zkrácení intervalu z 10 na 7,5 minuty). Současně se mírně zkrátí intervaly metra vpodvečer na konci přepravních špiček (zejména na lince B). Přečíslování nočních linek

Noční městské autobusové linky 501–515 na konci dubna změní svá čísla na 901–915. Noční příměstské autobusové linky 601–610 budou nově očíslovány 951–960. Aby všechny noční linky PID začínaly stejnou číslicí, dojde také ke změně čísel nočních tramvajových linek z 51–59 na 91–99. Jednotným znakem pro noční dopravu na území Prahy a nově i v regionu tak bude namísto číslice pět číslice devět. Přečíslování vybraných regionálních linek ve středních Čechách

Jelikož se předpokládá, že ještě v budoucnu přibude přibližně dvacet nových příměstských autobusových linek, které spojí Prahu s místy ve Středočeském kraji, je ke konci dubna navržena změna čísel u čistě mimopražských linek z číselné řady 401 až 420 na 651 až 670. Přečíslování vybraných denních pražských linek

Dojde ke změnám čísel sedmi městských autobusových linek, které nyní mají čísla vyšší než 251. Týká se to tedy linek 251, 253, 260, 261, 262, 263 a 269, které budou mít nově čísla 211, 190, 210, 221, 212, 208 a 209. Čísla 251–275 budou patřit od září 2017 školním linkám. Další změny v Praze a ve Středočeském kraji

Zřízeno, přemístěno či zrušeno bude celkem devět zastávek a devět jich dostane nový název. Zdroj: www.ropid.cz

K hromadnému přečíslování spojů PID dochází proto, že linek v tomto systému, hlavně kvůli integraci regionů Středočeského kraje, stále přibývá a číselná řada příměstských a regionálních autobusových linek se vyčerpala.

Ve Středočeském kraji jsou dosud vydané licence pro 750 autobusových linek, takže při další integraci v oblastech Benešova, Kutné Hory, Sedlčan, Příbrami, Berouna, Rakovníka, Kralup nad Vltavou, Mělníka, České Lípy, Mladé Boleslavi, Nymburka, Poděbrad, Kolína a Čáslavi je již nutné pro označování linek postupně využívat čísla od 501 nejméně do 799.

Čísla 501 až 515 však byla dosud určena pro noční autobusové linky v Praze, 551–575 pro pražské školní autobusové linky a čísla 601–610 pro noční příměstské autobusové linky, bylo proto třeba tyto linky s ohledem na rozvoj integrovaného systému označit jinak.

„Aby prostor pro budoucí číslování linek v regionu byl co největší, byla pro označení nočních linek v systému PID zvolena čísla od 901 výše,“ vysvětluje důvod přečíslování Ropid.

Noční městské autobusové linky 501–515 proto mění označení na 901–915 a noční příměstské autobusové linky 601–610 jsou nově očíslovány 951–960. Aby všechny noční linky PID začínaly stejnou číslicí, dochází také ke změně čísel nočních tramvajových linek z 51–59 na 91–99.

Noční spoje začínají devítkou

Doprava v nočních hodinách v Praze a Středočeském kraji může být nově propagována jako doprava začínající číslem „9“ místo čísla „5“. Řada měst používá právě poslední řadu 901–999 pro noční účely, protože tato čísla jsou nejlépe odlišena od denního provozu.

Zmíněné školní linky čeká přečíslování až začátkem září s nástupem nového školního roku.

„Jsme si vědomi toho, že pouhé změny čísel linek bez změny tras jsou pro cestující nepříjemné a nepřehledné, jsou však nezbytné. Přečíslování umožní zrychlit proces integrace regionálních autobusových linek do systému PID, a tím rozšířit území, na němž se cestující mohou přepravovat na jeden jízdní doklad. Proto věříme, že výše uvedené změny přijmou cestující s pochopením,“ uvádí Ropid, podle nějž se o nutnosti přečíslování ví už deset let. Došlo k tomu však až nyní, a to v okamžiku, kdy již nebylo jiné možnosti.

„Samozřejmě nějakou dobu asi bude trvat, než si lidé na nová čísla zvyknou, ale domníváme se, že cestující dostali potřebné informace včas. Zastávky příměstských linek včetně autobusů by měly navíc mít ještě po nějakou dobu i původní číslo linky,“ ujišťuje Filip Drápal.