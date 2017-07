Nájezd na dálnici v Jílovišti rušit nebudeme, slíbil obcím ministr dopravy

Když Ředitelství silnic a dálnic v ČR (ŘSD) představilo změny, které naplánovalo pro silnici I/4 a část Strakonické ulice vedoucí na Příbram, okamžitě narazilo na odpor obyvatel obcí na jih od metropole (víc o tom zde). Do celé věci se proto vložil i ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

„Mám pocit, že se z toho stala zbytečná aféra,“ řekl po úterním jednání se starosty Jíloviště a Klínce, kterých by se změny dotkly nejvíce. „Studie, která se udělala, to je první předběžný materiál, podklad pro jednání. Obyvatelé to ale pochopili tak, že to všechno chceme rovnou udělat a s nikým se nebudeme bavit,“ dodal. Přesto ale učinil několik slibů, které, zdá se, místní obyvatele uklidnily.

„Náš přístup k celé věci se zcela změnil, když ústy ministra dopravy zaznělo, že se nájezd na Prahu pod mostem v Jílovišti rušit nebude,“ říká starosta Jíloviště Vladimír Dlouhý. Právě plán na odstranění nájezdu, který využívají auta z okolních obcí, jako Všenory, Řitka nebo Trnová, pobouřil místní nejvíce.

Podle Dlouhého by totiž nutnost najet na rychlostní silnici jinudy přivedla do Jíloviště, kde žije asi sedm set lidí, každý den až deset tisíc nových aut. Zrušení nájezdu navrhovala studie ŘSD proto, že nesplňuje normy pro dálniční provoz – řidičům, kteří se po něm připojují, totiž chybí dostatečný rozhled.

Za starostu se postavili místní obyvatelé. „Trendem v celém státě je odvádět dopravu mimo obce a tady se má naopak do jedné z nich přivést hlavní tah na Prahu. Tím se z ní stane špinavá a hlučná vesnice,“ říká Hana Nová, která v Jílovišti bydlí 17 let.

Kromě kvality ovzduší se lidé obávali i zhoršení bezpečnosti. „Zaráží mě i finanční hledisko. Zdá se mi snazší upravit nájezd tak, aby splňoval potřebné náležitosti, než budovat novou silnici vedle dálnice, jak navrhuje studie,“ dodává Nová.

A přesně k tomu zřejmě nakonec skutečně dojde. „Rozumím požadavku, že tam nájezd má být, takže uděláme nějaké úpravy, aby tam být mohl,“ slíbil lidem Ťok. Úpravy by podle ŘSD mohly spočívat třeba v úsekovém snížení rychlosti v místě, kde se nájezd nachází, nebo v jeho kompletní přestavbě.

O zastávkách rozhodne skupina

Druhou nejpalčivější otázkou byl osud autobusových zastávek, které se na silnici I/4 nacházejí mezi Zbraslaví a Mníškem pod Brdy. Celkem jich je dvanáct, z toho v Jílovišti šest, a linky, které u nich zastavují, nabízejí lidem rychlé spojení se smíchovským nádražím.

Problém je ale v tom, že zastávkám chybějí připojovací pruhy a autobusy se z nich zapojují do rychle proudící dopravy téměř z nulové rychlosti.

VIDEO: Z některých rychlostních silnic plánuje Ministerstvo dopravy udělat dálnice. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Slíbil jsem, že se podíváme i na to, zda bychom mohli zastávky ponechat. Všichni jsme se ale shodli, že by měly být bezpečnější,“ říká Ťok. To by znamenalo doplnění připojovacích pruhů a na řadě míst vykoupení pozemků a rozšíření tělesa dálnice.

O tom, které zastávky by se měly změnit a jak přesně, rozhodne pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva, ŘSD i jednotlivých obcí. „Ze šesti zastávek bychom chtěli zachovat alespoň některé, abychom měli stejně tak jako dnes dostupné rychlé linky na Smíchov,“ dodal Dlouhý.

Přechod se nelíbí nikomu

Co ale ze silnice téměř jistě zmizí, je přechod pro chodce u čerpací stanice ve Zbraslavi. „Ten nahradí mimoúrovňové křížení,“ dodal Ťok.

Proti jeho odstranění ale z obyvatel nikdo neprotestuje. A už vůbec ne nikdo z řidičů, kteří před ním musí zpomalit na 50 kilometrů v hodině.

„Konečně normální návrh. Konec asi jediného přechodu přes dálnici ve střední Evropě byl snad jen otázkou času. Jen škoda toho odhadu, kdy začne realizace,“ myslí si čtenář iDNES.cz Petr Čermák.

Podle ŘSD totiž samotné práce začnou za sedm až deset let. Nejdříve musí dojít k vypořádání všech připomínek dotčených orgánů a obcí a potom ke kolečku územního a stavebního řízení. Celý dotčený úsek je navíc zatím ve vlastnictví hlavního města, a nikoliv ŘSD.