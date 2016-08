Chtěl jsem peníze na léčbu, hájí se montér obviněný z vraždy prostitutky

S plynovou pistolí, nožem, pouty, pepřovým sprejem, lepicí páskou a také náhradním oblečením v batohu se letos 20. února podle žalobce Matysik vypravil za ženou provozující pod přezdívkou Anabele erotické služby. Klienta žena znala už více než rok, proto ho s klidem pustila do erotického privátu v jednom z kolínských domů.

Od cizince vyinkasovala 1 500 korun za smluvené erotické služby, jenže hostovi tentokrát podle spisu nešlo o sex.

„Oběť napadl pepřovým sprejem, když upadla na zem, udeřil ji pistolí. Poté ji nasadil pouta, omotal hlavu lepicí páskou. Nakonec poškozené zasadil 12 ran nožem,“ uvedla v rozsáhlé obžalobě státní zástupkyně Danuše Krejčová. Ženu Matysik podle ní odtáhl do vany a pustil vodu.

Dům vzápětí podle žalobkyně prohledal, sebral šest stovek, tři mobily patřící oběti a hned utekl.

Policisté cizince dopadli již o tři dny později, když šel na směnu v mladoboleslavské automobilce. Polák brutální útok v Kolíně v zásadě nepopřel.

„Mám smrtelnou nemoc, žloutenku typu C. Chtěl jsem proto peníze na léčbu. Tu paní jsem zabít nechtěl,“ vypověděl Matysik při pondělním výslechu.

Podle svých slov čekal, že v bytě najde asi půl milionu korun. Zbraně a další loupežné vybavení si nakoupil předem v Praze, Kolíně a Kutné Hoře.

Matysikovi nyní hrozí 15 až 20 let nebo dokonce i výjimečný trest, tedy až 30 let anebo i doživotí.

Místo leknutí se smála

Matysik se hájí, že plynovou pistolí chtěl ženu jen zastrašit, aby ji mohl okrást. „Když viděla zbraň, smála se. Nebylo to jako v televizi, kde se žena lekne,“ vypověděl.

Napadené ženě tedy nastříkal pepřový sprej do očí a srazil ji tak na zem. „Nadávala mi, co děláš, debile,“ líčil Matysik.

Poté podle svých slov jednal v šoku. Když krvácející oběť uložil do vany, letmo prohledal byt.

„Intenzivně jsem poté přemýšlel, že jsem zabil člověka,“ popsal své tehdejší pocity obžalovaný. Z místa činu odešel na Kmochův ostrov v centru Kolína, kde naházel náčiní použité při loupeži do Labe.

Z ubytovny, na níž bydlel, ještě v noci odjel do Kutné Hory, kde se ubytoval v hotelu U kata. Další den pokračoval do Poděbrad. I tam v hotelu na kolonádě pobyl jen přes noc a vrátil se do Kolína. Odtud se vzápětí vydal na směnu, kde na něj čekali detektivové.

O útěku do rodné země prý neuvažoval. Věděl, že kvůli vraždě by ani tam neunikl spravedlnosti.

„Nechtěl jsem přidělávat české policii práci. Udat se, na to jsem však sílu neměl,“ řekl při výslechu Matysik.

Dodal, že v Polsku by hledal úkryt jen tehdy, kdyby se mu podařilo prostitutku jen okrást. Věřil, že by ho v tom případě tamní justice do Česka nevydala.

Erotika kvůli dluhům

„Kdybys byl doma, nepřežil bys, šmejde. Já už nemám co ztratit,“ pronesl na adresu obžalovaného manžel oběti, který fungoval jako „manažer“ erotického podniku. Dům, kde salón fungoval, tvořilo několik jednotek a v jedné manželé bydleli.

„Viděl jsem krev a slyšel vodu. Pak jsem v koupelně našel manželku. Vypadala strašně,“ uvedl choť, který byl v kritické době na masáži. Po svém návratu hned přivolal záchranku a policii. Lékaři však již ženě nedokázali pomoci.

Svědek také uvedl, že jeho manželka měla s Matysikem již jednou problémy, a proto dostal „plot“, tedy zákaz vstupu. „Později hodně prosil. Tak mohl chodit dál,“ uvedl choť oběti.

Erotický rodinný byznys podle jeho vysvětlení rozjeli kvůli dluhům z podnikání, které zkrachovalo.

„Byl takový prudší, až násilnější“ vylíčila obžalovaného další žena, která pracovala na privátu a znala Matysika důvěrně. V domě byly podle ní poskytovány erotické masáže, ale také další „služby“. Oběť její kolegyně popsala jako hodnou a klidnou ženu.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků a znalců i konstatováním písemných důkazů. Z jednoho z dokumentů vyplynulo, že Matysik dostal již dříve v Polsku pět let vězení za loupež.