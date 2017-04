Drábová dál zůstává krajskou zastupitelkou, kolegové jí mandát nechali

Zánik jejího mandátu tak zřejmě vysloví právě ministr vnitra. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, s právním názorem úřadu ale nesouhlasí a chce, aby celou věc posoudil soud.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) před časem poslal středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) dopis, v němž ji upozornil na neslučitelnost funkcí Drábové. Zastupitelé ji měli 7. března zbavit mandátu. Protože se tak nestalo, ministr požádal o svolání mimořádného jednání zastupitelů, to se uskutečnilo dnes.

Funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou podle vnitra neslučitelné, zastupiteli mohou být jen řadoví státní zaměstnanci. STAN, za které Drábová kandidovala, ale tvrdí, že přednost před volebním zákonem, o nějž se vnitro opírá, má novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje.

První místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan během mimořádného zastupitelstva uvedl několik důvodů, na základě kterých se domnívá, že by Drábová měla zůstat zastupitelkou.

„Dana Drábová získala absolutně nejvyšší počet hlasů z více než tisícovky kandidátů v kraji. My všichni máme od občanů slabší mandát než ona. Měli bychom to být právě my, kdo rozhoduje o zbavení jejího mandátu? Patří ke dvěma nejúspěšnějším kandidátům v ČR,“ vyslovil se Rakušan a podotkl, že pokud byla funkce neslučitelná, měl ji z kandidátky vyškrtnout už krajský úřad před volbami. Ten to však neudělal.

Podotkl také, že existuje spousta případů některých členů vlády, kteří jsou zároveň i členy zastupitelstev krajů, a tam by případný střet zájmů mohl být mnohem silnější než v případě Drábové. „Například ministr pro legislativu a lidská práva v současné vládě, pan ministr Chvojka, je zároveň krajským zastupitelem, nebo Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády ČR, je krajským zastupitelem, v minulosti to byl třeba Jiří Paroubek,“ uvedl konkrétní jména Rakušan.

Osud mého mandátu je zpečetěn, míní Drábová

„Zcela poctivě řečeno, můj osobní názor je, že osud mého mandátu je zpečetěn. Ministerstvo vnitra, a já mu to nevyčítám, přistoupilo na striktně právní pozitivní výklad toho, co je dáno zákonem o volbách do zastupitelstev krajů,“ reagovala Drábová.

TOP 09 se rozhodla zdržet hlasování o odvolání. „Právních názorů na věc je několik, často jsou i protichůdné. Krajští zastupitelé tady nejsou od toho, aby vykládali zákony, které slučitelnost funkcí upravují,“ vysvětlil stanovisko strany krajský zastupitel a předseda středočeské TOP 09 Jan Jakob.

Jednání o zániku mandátu se nezúčastnili zastupitelé z klubu ČSSD, avizovali to již na zastupitelstvu v březnu. Důvody vysvětlil předseda středočeských sociálních demokratů a exhejtman Miloš Petera: „Paní Drábová už měla rezignovat dávno a podle zákona neměla tento mandát přijímat. Toto jednání vůbec nemělo být.“