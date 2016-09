Déčko bude trochu jiné, město chce vyjít vstříc kritikům

Jaká bude trasa D K červené, zelené a žluté se má do roku 2022 přidat modrá trasa metra D.



Déčko D má měřit přes deset kilometrů a měla by obsloužit několik sídlišť v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a další spádové oblasti.



Odlehčit by měla lince C. Kromě úseku od Pankráce na jih se počítá s trasou mezi náměstím Míru a Pankrácí a v budoucnu na Náměstí republiky a na Žižkov.



Trasa má vydané územní rozhodnutí. Jednání o stavební povolení blokují problémy s výkupem pozemků.



Náklady se odhadují okolo 50 miliard korun, přispět by měli evropské fondy i vláda.