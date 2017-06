VIDEO: Chceme bydlet! Lidé demonstrovali za zákon o sociálním bydlení

Skupinu Chceme bydlet!, která demonstraci pořádala, tvoří převážně lidé bez domova. Jednou z nich je i Zuzana, která si nepřála uvádět příjmení.

„Chceme, aby byl schválen zákon o sociálním bydlení. Současná vláda na něm hodně pracovala, ale bohužel to přišlo vniveč, v říjnu se vláda bude měnit, nechceme, aby se to hodilo do šuplíku bez nějakého řešení,“ řekla redakci iDNES.cz Zuzana.

Pochod začal ve čtyři hodiny odpoledne na Palackého náměstí, kde ho zahájilo několik řečníků. Jedním z nich byla i Dana Susová, která je bez domova pětadvacet let. „Teď bydlím v chatce v rámci humanitárního projektu v Prokopském údolí. Je bez elektřiny, bez vody, pro tu si chodím do studánky, ale to nevadí. Jsem šťastná, že mám zatím střechu nad hlavou,“ řekla.

Demonstranti, kteří našli podporu například u Autonomního sociálního centra Klinika, pak pokračovali před Úřad vlády.

Zákon o sociálním bydlení by měl „vymýtit“ bezdomovectví a přesunout rodiny s dětmi z drahých ubytoven do normálních domovů. Ačkoliv vládní strany tvrdily, že je zákon o sociálním bydlení jejich prioritou, za necelé čtyři roky ho neschválily. Na přibližně 120 tisíc obyvatel Česka, kteří jsou v bytové nouzi, upozornila nedávno výstava v Poslanecké sněmovně zvaná Humans of Prague: Mít svůj domov (víc o výstavě zde).

Letos měl vstoupit v platnost návrh ministryně sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD), podle které měly mít obce povinnost zajistit bydlení všem, kdo o to zažádají, a to za snížené sociální nájemné, které měl doplatit stát z dávek (víc o návrhu zákona zde). Návrh ale kritizovala opozice a starostové obcí, proto vláda dospěla ke kompromisu. Aktuálně má být účast obcí v systému dobrovolná (víc o tom zde).

Zákon bude řešit až příští vláda. Zástupci sněmovních stran se minulý týden shodli na tom, že je sociální bydlení třeba a že se jejich strany budou na přípravách zákona v příštím volebním období podílet.