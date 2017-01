Děti házely kameny po autech na obchvatu Kolína, šest vozů poničily

„V 15:40 jsme přijali oznámení o dětech házejících kameny na vozidla projíždějící po silnici I/38 okolo Kolína,“ sdělila iDNES.cz kolínská policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Před policisty děti utekly, krátce po čtvrté ale byly dopadeny. Celkem poškodily šest vozidel, hlavně čelní skla nákladních vozů. Předběžná škoda byla vyčíslena na sedmdesát tisíc korun.

Policie případ dál vyšetřuje. Pokud by se stejně chovali dospělí, byl by to trestný čin výtržnictví a poškození cizí věci. Informaci k věku malých výtržníků policie nesdělila.