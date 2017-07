Praha 5 začne opravovat Dětský ostrov, start prací plánuje na září

Mezi obyvateli Prahy 5 býval Dětský ostrov díky široké nabídce vyžití velmi oblíbený. V husté zástavbě Smíchova podobné místo v širokém okolí není. Povodně v roce 2013 ale park spláchly a z původního vybavení téměř nic nezbylo. Následně byl uzavřen, a přes opakované stížnosti místních i ambiciózní plány radnice se ho dodnes nepodařilo obnovit. Aktuálně je stále nepřístupný a z ostrova se pomalu stává džungle.

Přitom původně se počítalo s rychlou opravou do podoby před velkou vodou. Jenže do veřejné soutěže se v roce 2014 žádná stavební firma nepřihlásila a radnice projekt pozastavila. Nové vedení městské části pod starostou Radkem Klímou (TOP 09) následně plány znovu oživilo.

Nová verze ovšem narazila mezi místními obyvateli (více zde). Počítala totiž s rázným zásahem, při němž měla sice vzniknout nová restaurace nebo zázemí pro sportovce, přitom však měla padnout řada vzrostlých stromů. Rozpočet se měl vyšplhat až na 70 milionů korun.

Přestože radnice následně na úpravy projektu přistoupila, samotné práce nezačaly. Až po odstoupení starosty Klímy z funkce letos v březnu se Praha 5 znovu pustila do zatím posledního pokusu o záchranu Dětského ostrova. Její představitelé slibují, že tentokrát už obnově nic nestojí v cestě.

„Půjdeme nejrychlejší cestou, a proto jsme se vrátili k původnímu návrhu, který vznikl hned po povodních. Jen jsme ho lehce doupravili,“ říká místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO) s tím, že bude například nahrazen umělý materiál na plochách hřišť za písek.

Radnice vybere zhotovitele

Celkový rozpočet na obnovu parku stanovila městská část na 19 milionů korun. „V současné době jsme těsně před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele. Pokud všechno půjde dobře, letos v září bychom měli s pracemi začít. Jsem optimista a věřím, že budeme hotovi do konce roku,“ dodává.

Že by se zopakovala stejná situace jako před třemi lety a do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, se místostarosta neobává. Podle něj tehdy radnice na opravu vyčlenila 13 milionů korun, za tuto částku ale žádná z firem nechtěla práce provést. Proto je nyní připraveno o šest milionů více, což už má být i přes některé úpravy v projektu dostačující. Staronová koncepce ostrova počítá s pásem hřišť, která nabídnou vyžití dětem různého věku: od těch nejmenších až po teenagery. Ve druhé části zase vznikne fotbalové hřiště s umělým trávníkem a dále plochy pro volejbal a basketbal. Nebude chybět ani parková plocha, mobilní sprchy a toalety, naopak se už nepočítá s žádnou formou občerstvení. Ostrov bude přístupný celý den, na noc areál uzavře radnicí najatý správce, který bude prostor zároveň udržovat.

K současnému návrhu se konala před měsícem veřejná debata, kde místní obyvatelé dávali své připomínky. Jedním z těch, kteří se v této záležitosti dlouhodobě angažují, je Jakub Suchel, zastupitel KDU-ČSL v Praze 5. „Většina věcí je tak, jak si to lidé z okolí představovali. Já osobně k tomu mám ještě několik drobných připomínek, ale celkově výslednou podobu akceptujeme. Jsme především rádi, že se to konečně pohne,“ říká Suchel.

Pochybnosti má ohledně budoucnosti plochy, kde dříve stával minigolf, a nový projekt s ním už nepočítá. Na jeho místě pouze poroste tráva a plocha zůstane volná. Za vhodné nepovažuje ani umístění mobilní toalety do parku. Přestože si uvědomuje problém s chybějící kanalizací na ostrově, navrhuje domluvit se na využívání toalet v restauraci stojící nedaleko od vstupu. Právě tak to fungovalo až do uzavření areálu. Dětský ostrov je v majetku Povodí Vltavy, Praha 5 má se státním podnikem pouze smlouvu o pronájmu.