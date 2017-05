O letitou hru Kloboučku hop je zájem, obstojí i proti chytrým mobilům

Plastový kuželovitý klobouček postavit na odpalovací rampu a prudkým odrazem jej vystřelit do půlkruhové základny s barevnými otvory. Čím přesnější zásah, tím více bodů. Snad každý třicátník a starší ročníky si vzpomenou na legendární hru Kloboučku hop.

Podobně jako desítky dalších ji začátkem nového tisíciletí z českých domácností vytlačila digitální zábava a v posledních letech i razantní nástup chytrých telefonů.

Rodinná firma Dino Toys, jejíž továrna sídlí v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku, se snaží typické české deskové hry vrátit zpět na výsluní.

„A daří se nám, v Česku zažíváme retrománii. Například u hry Člověče, nezlob se jsme za posledních deset let zaznamenali růst o 60 procent. Samotného mě překvapuje, jak velký je zájem,“ říká ředitel Dino Toys Jan Šlemín.

Mezi jednoduché zábavné hry firma vrátila zmíněné Kloboučku hop, už stálicí jsou Dostihy a sázky, loni pak vzkřísila hru Kamionem po Evropě, která „letěla“ hlavně v 80. letech. Nabízela neotřelou inteligentní zábavu založenou na byznysu s kamionovou dopravou. Při hře je nutné zvolit perfektní strategii, získat co nejvíce zakázek na dopravu po Evropě a vydělat co nejvíce peněz.

Kamionem po Evropě vjela do československých hračkářství poprvé v roce 1988. Její uvedení provázel ohromný zájem, krátce po premiéře se dostala mezi nedostatkové zboží. Dnes si ji v inovované podobě a novém obalu může koupit každý. S prodeji je firma po třech čtvrtletích spokojená.

„U tohoto segmentu je vysoká konkurence jak v rámci našeho vlastního portfolia, tak v kontextu celého českého trhu s hrami. Musím se přiznat, že naše očekávání byla přesto veliká,“ říká Šlemín. Hra si podle něho našla své příznivce a věří, že se z ní stává stálice nabídky Dino Toys.

„Dodnes jsme prodali téměř 17 tisíc kusů a do budoucna není nereálný cíl 25 tisíc prodaných kusů ročně,“ dodává.

Kromě retra vsází i na novinky

Další novinky podnik chystá na letošní léto, kdy představí novou edici her s názvem Dinovky a uvede i dobře známou a oblíbenou hru Země město, kterou v Dinu převedli do karetního provedení.

Všechny hry stále musí konkurovat digitální zábavě. „Skupina našich bohužel bývalých dobrých zákazníků se přeorientovala na chytré telefony. My jsme proto museli podstatně překopat naši nabídku nejen u mnoha her, ale také skládaček puzzle,“ uvedl ředitel.

Firma Dino Toys se orientuje hlavně na skupinu dětí ve věku od 1,5 do 3 let. To je podle Šlemína velmi vyhraněná skupina, pro kterou jsou i velmi specifické hry.

Rodinnou firmu na výrobu hraček založil v roce 1993 milovník her Ladislav Mareš, tchán dnešního ředitele Jana Šlemína, poté, co odešel z jabloneckých papíren. Zpočátku se firma zabývala jen prodejem a vývojem hraček a v průběhu své existence vystřídala několik partnerů pro jejich výrobu, mimo jiné i německou společnost Ravensburger.

Roku 2005 Dino Toys zahájila vlastní výrobu. „Naše továrna v Mnichově Hradišti prochází právě nyní fází důležitého rozvoje. Po dlouhé rozvaze jsme dospěli k rozhodnutí, že je potřeba výrobu posunout jak kapacitně, tak technologicky,“ říká Šlemín.

Firma rozšířila výrobní haly a zároveň mění a nakupuje nové stroje. Umožní jí to růst kvality i optimalizaci výroby. „To přináší spoustu investic a zvýšených nákladů, ale věříme, že právě inovace posílí důvěru a spokojenost našich zákazníků,“ řekl šéf firmy.

Dino Toys dál hodlá uvádět na trh inovované dříve oblíbené hry i absolutní novinky. „Vývoj nových produktů je sice nákladný, ale vyplácí se nám,“ dodal Šlemín.