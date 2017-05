Jsme odborníci na stavění zábran proti velké vodě, říká dobrovolný hasič

Praha 1 má jednotku dobrovolných hasičů teprve od roku 2011. Co předcházelo jejímu vzniku?

Historie našeho sboru začala v roce 2002, kdy Prahu 1 zasáhly ničivé povodně. Tehdy se ukázalo, že je potřeba někdo, kdo by v podobných situacích vypomáhal poté, co profesionální hasiči a vojáci dokončí svoji práci. V roce 2008 se skupina obyvatel Prahy 1 rozhodla, že tady založí sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 2010.

Kdy vznikla jednotka?

V roce 2011 ji zřídilo zastupitelstvo po dohodě s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Členové jednotky už jsou totiž začleněni do integrovaného záchranného systému a jsou plnohodnotnými partnery profesionálních hasičů. V současné době má naše jednotka šestnáct členů.

Jste jedinou jednotkou dobrovolných hasičů v širším centru Prahy. Liší se nějak vaše zásahy od zásahů ostatních jednotek?

Pro ty rychlé zásahy a menší požáry, které řeší jednotky dobrovolných hasičů na okrajích Prahy, je centrum města plně pokryté profesionálními jednotkami. Máme delší reakční dobu než profíci, takže jezdíme k rozsáhlejším a dlouhodobějším zásahům. Kromě běžných povinností, jako je asistence při hašení požárů, mají totiž některé jednotky vlastní specializaci. Naše jednotka vznikla jako předurčená k protipovodňovým zásahům a podle toho také cvičíme naše členy.

Co tedy při povodních zajišťujete?

Praha má na území městské části protipovodňové zábrany, které tvoří slupice, do nichž se zasouvají hradidla. Samotná Praha 1 má ale navíc ještě vlastní systém ochrany Žofína, který je z takzvaných membránových zábran. Naším úkolem při povodních je nejprve stavět membránové zábrany městské části a poté se přesunout do dalších úseků a vypomáhat při stavbě hradidlových zábran.

Jednotka dobrovolných hasičů Prahy 1 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Prahy 1 vznikl v roce 2010.

O rok později byla založena také jednotka SDH, která má jako specializaci výstavbu protipovodňových opatření.

„Dobráci“ Prahy 1 sídlí hned vedle Novomlýnské vodárenské věže. V té je pro veřejnost od minulého týdne přístupná expozice Praha hoří!.

U kterých velkých zásahů jste pomáhali?

Hodně práce jsme odvedli při povodních v roce 2013. V tomtéž roce jsme zasahovali také u výbuchu v Divadelní ulici.

Co mají na starosti členové sboru, kteří nejsou v jednotce?

Sbor má k dispozici své vlastní auto a účastní se hlavně různých občanských akcí. Propaguje na nich hasičstvo, předvádí techniku a podobně. Například při oslavách čarodějnic jsme my jako jednotka měli službu u ohně a členové sboru pro lidi opékali buřty. Ale když nastane nějaká krizová situace, jako jsou třeba povodně, tak sbor jednotce zajišťuje zázemí, nosí nám materiál. Náš sbor má i se členy jednotky dohromady pětašedesát členů.

Jednotky dobrovolných hasičů z okrajových částí Prahy stavějí nové zbrojnice a nakupují nové cisterny. Jaké vybavení potřebujete vy?

Jako jediná pražská jednotka ještě nemáme vlastní velké cisternové auto. To bychom ale měli od městské části dostat letos. V příštím roce chceme dokončit poslední etapu výstavby hasičárny. Stávající garáže nahradí nové, kam se vejde jak cisterna, tak část našich aut, která zatím parkuje ve výcvikovém prostoru na Loretě. Máme ale i speciální vybavení, které se v centru Prahy hodí. Například mobilní osvětlovací stožár. Ten jsme použili při zásahu po výbuchu v Divadelní ulici. Běžně ho mají profesionální hasiči na velkém autě, ale to se do malého prostoru, kde bylo světlo potřeba, nevešlo, takže jsme využili naši techniku.

V Novomlýnské vodárenské věži byla zahájena expozice o pražských požárech a hasičích. Jak se na ní podílíte?

Nápad vytvořit ve věži hasičské muzeum se zrodil, když jsme se do prostor vedle vodárenské věže nastěhovali. Věž tady stojí od roku 1660 a už tenkrát sloužila k pozorování případných požárů. V roce 2011 jsme dostali k užívání garáže a prostory pod věží i samotnou věž, kterou získalo do správy Muzeum hlavního města Prahy. To naši představu o hasičském muzeu dotáhlo do konce, má tady stálou expozici (o výstavě zde) a my budeme pořádat příležitostné doplňkové akce, třeba otevírat pro lidi hasičárnu. Velkou akci plánujeme třeba na 9. září, kdy budeme cvičně budovat protipovodňové zábrany na Slovanském ostrově.