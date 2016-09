Doprava do zoo dusí Troju. Řešení se ale hledá velice obtížně

Co trápí Troju Nikde v Praze není v tak malé rezidenční čtvrti namačkáno tolik institucí a dopravních staveb.



Nové sídlo plánuje postavit v Troji záchranka. Ta nyní vlastní budovu nemá. Výstavba sídla u výjezdu z tunelu Blanka měla začít už v roce 2013. Několikrát odložená stavba by vyšla na více než 400 milionů korun. V budově by měl být jak dispečink, tak kanceláře pro administrativu, vzdělávací centrum, skladové prostory, ale třeba i celé zázemí autoprovozu. Zahájení stavby blokuje jen nesouhlas radnice.



Město plánuje do zoo investovat v příštích letech 800 milionů korun. Kromě pandince, kde budou bydlet i languři, se bude stavět nový pavilon goril mimo zátopovou oblast. Stěhovat se budou i lední medvědi, právě jejich výběh nahradí pandinec. Ve spodní části má vzniknout pavilon pro australská zvířata. Nová zvířata znamenají příval dalších návštěvníků a jejich aut.



Je to s dopravou u vás opravdu tak špatné?

Policie musela v květnu dvakrát či třikrát čtvrť zcela dopravně uzavřít. Posílala lidi nahoru ulicí Trojskou do Kobylis a vůbec je nepustila k zoo.



Co říkáte na rozvojové plány zoologické zahrady?

Praha slíbila 800 milionů na nové pavilony. Dozvídáme se, že se má navýšit počet návštěvníků až o půl milionu, ale zatím nikdo neřešil, kde ti lidé zaparkují. U zoo ani v centru Troje není pro další auta místo. Vybudování odstavného parkoviště u nového Trojského mostu doporučuje městská část již od roku 2007 a budeme rádi, když se zrealizuje. Odtud by pak byli návštěvníci odváženi hromadnou dopravou.

Jednáte s Prahou o investicích do infrastruktury?

Ve spojitosti s výstavbou nového pavilonu goril jsme jednali s městem o tom, že nechá zpracovat dopravní studii. Další krok je teď na nás, zpracováváme zadání.



Existuje nějaká reálná vize, jak dopravě pomoct?

Myslím, že Troja by měla být dopravně obsluhována z více stran. Třeba kdyby na střeše nové čistírny odpadních vod vzniklo parkoviště. Odtud by mohla vést lávka, přívoz nebo rovnou lanovka, která by mohla návštěvníky přepravit rovnou do zahrady. Navrhli jsme propojit metrem Dejvice, zoo, Bohnice a Kobylisy. Dnes se hovoří o tramvajové trati z Podbaby do Bohnic. Se zoo nemáme na všechno stejný názor, ale na tohle ano, tramvaj nechceme.



S novým pavilonem goril se plánuje i vstup v Podhoří napojený na přívoz.

Otázkou je, jakou má přívoz kapacitu, do Troje jezdí plné kloubové autobusy v intervalu minut, takovou kapacitu žádný přívoz nemá.



V Troji má vzniknout i nové sídlo záchranky...

Dlouhodobě proti umístění sídla záchranky v této lokalitě bojujeme. V lednu 2015 jsme podali správní žalobu na hlavní město.



Proč by mělo být sídlo záchranky někde jinde?

Je několik důvodů, proč by tu nemělo stát. Jsme v povodňovém území, je skoro jisté, že když se voda vrátí, tak záchranku zaplaví. Praha změnou územního plánu vyjmula pozemek pro záchranku ze stavební uzávěry velkého rozvojového území a vůbec neřeší budoucí využitelnost souvisejících volných ploch.

Co by podle vás mělo na pozemku vzniknout?

Pokud chce město pozemek nějak využít, ať tam postaví parkoviště P+R nebo rozšíří vysokoškolský kampus, třeba novým sportovištěm či parkem.