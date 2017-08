Ropid pošle od prosince za Prahu noční vlaky, odvezou lidi ze zábavy

„Noční vlaky jezdí už teď, poslední však vyjíždí po půlnoci. Od prosince přibudou nové spoje směrem do Prahy i z ní do středočeských měst,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která v Praze organizuje dopravu.



Noční vlaky ze všech měst do Prahy přijedou v 2:20, o pár minut později v 2:30 se zase rozjedou do středočeských měst.

Trasy nočních vlaků S1: Praha - Český Brod - Poříčany - Pečky - Kolín S2: Praha - Čelákovice - Lysá nad Labem - Nymburk - Kolín

S3: Praha - Neratovice - Všetaty - Mladá Boleslav / Mělník

S4: Praha - Kralupy nad Vltavou - Vraňany - Hněvice (- Roudnice nad Labem)

S5: Praha - Hostivice - Kladno

S7: Český Brod - Praha - Beroun S9: Lysá nad Labem - Praha - Benešov u Prahy



„Uvidíme, jestli budou cestující víkendové noční vlakové spoje využívat. Pokud ano, můžeme uvažovat o jejich rozšíření,“ dodal Drápal.



Už teď mohou lidé pro dopravu do za Prahu noční autobusy, ty však jezdí jen do nejbližších měst za metropoli. Vlaky naopak budou jezdit i do vzdálenějších měst jako Kladno, Beroun, Lysá nad Labem, Benešov a další).

„O víkendech lidé jezdí do hlavního města za zábavou a potřebují se dostat domů,“ konstatoval mluvčí společnosti ROPID.

Jízdenky nočních spojů budou za stejnou cenu jako ty denní.

Vlaků přibude i ve špičce

Nové vlakové spoje ale přibudou v dopravní špičce v pracovních dnech. Na lince S5 z Prahy na Kladno to bude nový pár spěšných vlaků. Spoje přibudou také na lince S6 z Prahy přes Nučice do Berouna, na lince S3 na trati Všetaty - Praha a na lince S7 pojedou za dopravní vytíženosti vlaky z Radotína až do Řevnic.

Posílení vlaků se dále dotkne linky S2 mezi Prahou a Lysou nad Labem nebo linky S9 z Prahy do Benešova. Linku S65 z Hostivice do Prahy vlaky obslouží ve všechny pracovní dny, dosud tomu tak bylo pouze během školního roku. Zkrátí se také intervaly vlaků na linkách S8 a S80.