Park Parukářka by se měl zachovat beze změn, tvrdí studie za milion

Zachování současné podoby parku na Vrchu svatého Kříže je hlavní myšlenkou urbanistické studie, kterou pro Prahu 3 vypracovává ateliér architekta Josefa Pleskota. Svoji vizi představil Pleskot koncem minulého týdne. Vyplynulo z ní, že se má park především chránit a velké revitalizace nejsou žádoucí.

Za studii, která měla být původně hotová do konce loňského roku, zaplatí žižkovská radnice 1,2 milionu korun bez daně.

„Přístup, který pan architekt zvolil a který nenavrhuje žádné revoluční změny a spíše chce park chránit, je pro mě potěšením. Ta částka je ale opravdu přemrštěná,“ myslí si předseda zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě Ondřej Rut (zelení).

Předpokládaná i nabídnutá cena se shodovaly

Kromě ceny opozici vadí i to, jak vedení radnice vypracování studie zadalo. Například fakt, že nebyla vypsána architektonická soutěž, ale pouze výběrové řízení na nejnižší nabídku. V něm vedení radnice oslovilo ještě dvě firmy, které mají ve svém portfoliu spíše inženýrské zakázky než revitalizace zeleně.

„O konzultacích s Josefem Pleskotem navíc napsaly radniční noviny už v dubnu 2016, přitom o zadání zpracování studie rada městské části rozhodla až o více než měsíc později,“ zkritizoval postup radnice Matěj Žaloudek (zelení) s tím, že výběrové řízení bylo jen naoko.

Za problematický považuje postup zadání studie i nezisková organizace Transparency International (TI). „Zaujala nás například shoda předpokládané hodnoty s výší nabídkové ceny vítězného uchazeče. Ateliér Josefa Pleskota nabídl cenu 1,2 milionu korun, přičemž předpokládaná hodnota zakázky byla naprosto totožná,“ napsala TI v analýze.

Starostka Vladislava Hujová (TOP 09) ale veškeré pochybnosti odmítá. „Ateliér pana architekta Pleskota i ostatní vytipované kanceláře byly osloveny řádně podle zákona,“ řekla. Cena je podle ní adekvátní. „Studie má sloužit k tomu, abychom věděli, jakým směrem se má Parukářka vyvíjet do budoucna, aby nedocházelo k nekoncepčním řešením,“ doplnila starostka. Sám architekt se k výběrovému řízení a ceně vyjadřovat nechtěl.

Projekt do šuplíku?

Další veřejné představení studie chystá radnice na přelom května a června, přičemž v červnu chce starostka studii předložit do zastupitelstva. „Pokud to zastupitelé schválí, dostanou se závěry studie do strategického a akčního plánu. To ale neznamená, že radnice bude v tomto volebním období všechno realizovat. Jde o ukotvení do budoucnosti,“ vysvětlila Hujová a zmínila, že z toho důvodu ani nelze určit, na kolik peněz celkem úpravy Parukářky vyjdou.

Právě v tom ale opoziční zastupitelé vidí riziko. „Problém je podle mě v tom, že ten výsledek může skončit v šuplíku. Je to jen nezávazný zásobník nápadů, ze kterého bude možné si něco vybrat. Anebo taky ne. Je otázka, zda to za ty peníze stálo,“ řekl Rut.

Většinu zásadnějších úprav Pleskot navrhuje spíše na okrajích parku. Podle něj by například v cípu parku mezi ulicemi Prokopova a Olšanská mohl vzniknout rybník, přes Prokopovu ulici navrhuje vybudovat druhou lávku pro pěší. Jenže většinu těchto pozemků nevlastní městská část, ale soukromí majitelé. A ti mohou mít představy zcela jiné.

„Pokusím se oslovit paní primátorku, zda by Praha nezačala vykupovat tyto pozemky a pak nám je svěřila. Městská část totiž na jejich výkup nemá finanční prostředky,“ navrhla starostka Hujová.

Pleskot jedná s developerem o úpravě bytového domu

Kritické ohlasy už dříve vzbudil také developerský projekt, který vedle parku Parukářka v Jeseniově ulici počítá se vznikem sedmipodlažního bytového domu. Ten měl mít původně pater dvanáct, nakonec investor ustoupil požadavkům radnice a projekt snížil. I tak ale zaznívají názory, že dům znehodnotí horizont Parukářky.

Sedmipodlažní dům má vyrůst na místě bývalých studií Českého rozhlasu a investor v současné době připravuje dokumentaci pro studii posouzení vlivů na životní prostředí EIA.

Podle Pleskota jeho tým s investorem jedná o úpravě projektu bytového domu, aby vyhovoval připravovanému konceptu Parukářky. „S největší pravděpodobností investor ustoupí od krkolomného schodiště do parku a umožní vést cestu okolo domu tak, aby zapadala do námi navrženého systému cest,“ informoval Pleskot.