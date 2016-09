Zlíchov s Podolím spojí nový most, sloužit bude pěším a hromadné dopravě

Nasednout na tramvaj ve Žlutých lázních, přejet přes řeku a za pár minut se ocitnout na Smíchově.

Taková možnost se zřejmě už za pár let naskytne cestujícím v Praze. Město má totiž v plánu stavbu Dvoreckého mostu, který by ústil na jedné straně řeky na Podolském nábřeží v blízkosti Žlutých lázní a na straně druhé za zlíchovským lihovarem v Nádražní ulici. Na Strakonickou ulici by nová stavba napojena nebyla a pouze by ji přemostila.

Dvorecký most by se stal již devětadvacátou konstrukcí překlenující tok Vltavy z jednoho břehu na druhý. Dvorce, původně historická osada, leží na pravém břehu řeky mezi Podolím a Braníkem.

Ačkoliv se o stavbě mostu mluví už více než pět let, nyní to vypadá, že by se věci mohly dát do pohybu. V platném územním plánu je most zanesen již dva roky, město však až nyní začalo s přípravou projektu, se kterým bude žádat o územní rozhodnutí.

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) v současnosti probíhá inženýrsko-geologický průzkum lokality, kde má most vzniknout, a geodeti zaměřují tamní koryto Vltavy. Praha kromě toho pracuje na podkladech pro vypsání architektonické soutěže, která určí finální podobu mostní konstrukce.

Kolony komplikují dopravu autobusů

Nápad postavit v oblasti Žlutých lázní most vznikl již před lety. Iniciovaly ho dopravní podnik a Praha 5, která kvůli němu zažádala o změnu územního plánu. Podle vedení radnice je totiž dnešní propojení pražských břehů Vltavy zcela nedostatečné. „Dvorecký most bude důležitým spojením na jižní straně našeho města, a to nejen pro obyvatele našich městských částí, ale i pro všechny Pražany,“ řekl Radek Klíma, starosta Prahy 5.

S tím souhlasí i dopravní podnik, podle kterého by nová stavba výrazně ulehčila již existujícím okolním mostům. „Poptávka po autobusovém spojení přes Barrandovský most dlouhodobě roste. Je to patrné například u linky 125 či linky 118,“ uvedl Jiří Štábl, mluvčí dopravního podniku. Dodal, že plánování linek přes Barrandovský most je navíc velmi problematické kvůli pravidelným zácpám, které se tam denně tvoří.

Ropid se situaci snaží řešit zavedením nové tramvajové linky číslo 21, která jezdí od konce srpna z Modřan k Andělu. Nová linka však ještě více zatěžuje křižovatku na Palackého náměstí, kde je již dnes doprava velmi hustá. „Bylo by proto ideální vést ji právě přes nový most,“ dodává Štábl.

Zatímco Praha 5 podporovala stavbu Dvoreckého mostu od samého začátku, radnice Prahy 4 byla skeptičtější. Její vedení se totiž bálo, že po něm budou jezdit kromě hromadné dopravy také auta, čímž by se zvýšil provoz na jejím území. Vypadá to ale, že se její obavy nevyplní. „Most by měl být určen pouze pro Integrovaný záchranný systém, autobusy a tramvaje. Nikoliv pro automobily,“ vysvětluje Dolínek. Sloužit by měl však také cyklistům a chodcům.

Přes most povede i nová trať

Podle Martina Šubrta, zástupce ředitele společnosti Ropid, by bylo nové spojení přes Vltavu v těchto místech pro cestující velmi výhodné. „Jak autobusy, tak tramvaje mají omezené možnosti spojení s levým břehem Vltavy. Pro autobusy je jen Barrandovský most a pro tramvaje Palackého most,“ říká Šubrt. Jakákoli možnost dostat MHD na Anděl ze směru z Podolí, Braníku či Modřan by proto podle něj byla velmi cenná.

Kromě mostu by obyvatelům zmíněných čtvrtí v budoucnu mohla zkrátit cestu i nová tramvajová trať z Pankráce vedoucí přes Dvorce a Zlíchov na Anděl. „Výrazně by odlehčila přetížené trase metra C a tramvajovým linkám mezi stanicemi I. P. Pavlova a Anděl,“ říká šotouš a šéfredaktor webu o hromadné dopravě Ondřej Matěj Hrubeš.

Kdy by však tato plánovaná trať měla vzniknout, není jasné, Ropid chce totiž její trasu nejdříve projednat s občany. Šubrt navíc přiznává, že prioritu mají v současnosti jiné tratě. „Je myslím velmi nepravděpodobné, že bychom koordinovali zahájení provozu na mostu s tratí z Pankráce. Dvorecký most má ale velký význam i bez ní,“ dodává.

Ani u něj však není termín zahájení stavby jasný. Podle Klímy to však v nejbližších letech nebude. „Povolovací řízení a dokumentace mohou trvat roky. Záleží také, kdo se bude proti čemu odvolávat. Kdybych měl být velký optimista, řekl bych, že se stavbou začne za pět let,“ říká. Otázkou zůstává i financování. Podle dřívějších odhadů vyjde most na téměř miliardu korun.