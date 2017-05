Stánkaři se bojí EET, odříkávají účast na letních festivalech

Na zemi, nebo ve stoje. Jinak se letos návštěvníci skotských slavností v Kostelíku na Rakovnicku nenajedí. Firma, která občerstvení zajišťuje, odmítla postavit stolečky.

„Kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) odmítla firma rozmístit před stánkem posezení pro zákazníky, protože už na jedné akci málem za to dostala pokutu,“ říká Milan Let, který spolu se sousedy akci každoročně, letos 8. července, pořádá. Bez stolečků by firma mohla EET zavést až od příštího roku, není totiž považovaná za stravovací zařízení.

EET letos poprvé ovlivní nejen tuto tradiční akci, ale i další venkovní festivaly. Povinnosti jsou však zatím minimální a obavy pořadatelů mnohdy přesahují skutečnost. Tisknout a vydávat účtenky však přece jen někteří stánkaři budou muset. Všichni čekají, co to na akcích způsobí. Právě festivaly s tlakem desetitisíců zákazníků mohou být z pohledu EET rizikové.

„Selhat může od slabého nebo nestabilního internetového signálu po výpadky proudu v případě napájení agregáty. Elektřinu vyhazují i chladicí zařízení na pivo. Zákon sice s podobnými možnostmi počítá, ale může to provozovatele zaskočit,“ popisuje Jan Adámek ze startupu Storyous, který vytváří gastronomické systémy. Praxe prokázala, že špatně nastavená řešení například na trzích zpomalují odbavení zákazníků a tržby se mohou snížit dle Adámka až o pětinu.

Ministerstvo financí je ale přesvědčeno, že kolem festivalů a EET panuje zbytečná panika. Sami provozovatelé festivalů zůstanou letos EET ještě ušetřeni. Vstupné, stánky s občerstvením k okamžité spotřebě, tetování, atrakce, půjčovny a další doprovodné služby spadnou pod EET až v příští sezoně.

„Objevily se fámy, že prodej nápojů do zálohovaných kelímků je nutno evidovat již letos. To je zkreslené. Není rozhodující to, do jakého kelímku je nápoj podáván, ale to, zda prodej nápoje naplní, či nenaplní kritéria stravovací služby,“ popsala MF DNES mluvčí ministerstva financí Michaela Tesařová.

Mezi zmíněná kritéria patří například to, zda bude mít stánek vlastní posezení a toalety, nebo vymývat kelímky a vracet je do prodeje.

Káva ne, pivo v plechovce ano

Letos musí na festivalech evidovat pouze prodejci nakoupeného zboží, například triček nebo balených potravin, třeba vody v PET lahvích nebo piva v plechovkách.

„Pokud půjde na festivalu o běžný stánek s občerstvením bez dalšího zázemí pak musí tito podnikatelé evidovat až od března 2018,“ konstatovala Tesařová. Elektronické pokladny nepoužívá ani catering Na Mlejnici, který má stánky s občerstvením například na leteckém dnu v Rakovníku.

„Veškeré nápoje, třeba kávu nebo míchané nápoje, i jídlo si na stáncích vyrábíme sami. Momentálně na festivalech EET nemáme,“ má jasno spolumajitelka cateringu Radka Slížová.

Pokladny musí mít kapely, které si na akcích chtějí prodávat po vystoupeních svá CD. „Pokud se budou vydávat účtenky na každou jednotlivost, tak to bude znamenat zpoždění obsluhy. Přinese to i vyšší náklady stánkařům,“ je přesvědčen Jakub Michal z firmy Black Et, která tento víkend pořádá v Mladé Boleslavi festival Krásná louka.

Účtenku ano, přenos ne

Stánkaři už letos často žádají po pořadatelích akcí pokrytí festivalů sítí. Většinou marně. „Z Vítání jara na nižborském zámku čtyři malí stánkaři z trhů odjeli, protože jim nefungovalo připojení a nechtěli nic riskovat,“ vypráví Let.

V případě festivalů pod širým nebem, kde je problematické nebo nemožné připojení k internetu, mohou stánkaři požádat podle Tesařové finanční úřad o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, tedy off-line.

V tomto případě je také nutné na každou transakci vydat účtenku, ale údaje o zaevidovaných tržbách stačí zaslat do centra EET do pěti dnů. Krátkodobé operativní posílení systémů EET ministerstvo pro festivalovou sezonu nechystá. „Systém je dimenzován na velké zátěže,“ tvrdí Tesařová.

Rozhodující pro pokračování některých venkovních akcí bude příští sezona. Jaké řešení zvolí pro mladoboleslavský festival Krásná louka, Jakub Michal ještě netuší. „Buď si pokladny na víkend pronajmeme, nebo budeme muset mít formu nějakých žetonů, které si lidé nakoupí u vchodu, kde dostanou účtenku, a pak budou v areálu žetony platit,“ naznačil. „EET nám přidělává práci a ztěžuje život,“ uzavřel.