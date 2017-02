Tajnosti okolo odletu epopeje do Japonska, do Prahy se vrátí už v létě

Kdy z pražského letiště odcestuje do Japonska Slovanská epopej Alfonse Muchy? Vcelku jednoduchá otázka, na kterou je ale až překvapivě těžké získat odpověď.

Pražský radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL) prý například odpověď nezná. „Já to opravdu nevím a ani nechci. Vědět to má ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Jurečková, která je za Epopej odpovědná po stránce správcovské i vlastnické,“ říká.

Ta však na dotaz odpověděla jen tím, že se harmonogram přepravy Epopeje řídí požadavky dopravců, a tudíž se může měnit. Galerie nechtěla ani potvrdit, zda jsou Muchovy obrazy stále v Praze, či nikoliv. První z nich přitom měly podle dřívějších informací z pražského letiště odletět už v sobotu.

„To je údaj starý několik týdnů a byl to jen orientační termín. Informace o přepravě vzácných děl jsou kvůli zachování bezpečnosti přepravy pouze interní záležitostí vypůjčitele a půjčitele,“ dodává Jurečková. Odložení sobotního letu podle ní vyvolala žádost japonské strany. Ta za vypůjčení Epopeje zaplatí 2,7 milionu korun a hradí i náklady na přepravu a pojistné.

Střídmé zprávy o odletu nejsou jediným bezpečnostním opatřením, které přepravu provází. Díla do Asie odcestují natřikrát, vždy po několika plátnech v jednom letadle. „Cílem je minimalizovat už tak nízké riziko spojené s leteckou přepravou, kdyby se nedej bože něco stalo,“ říká Wolf. Na převoz děl do Tokia už však mnoho času nezbývá. Tamní tříměsíční výstava začíná již 7. března. A otázkou zůstává, kam obrazy zamíří po jejím skončení.

„Kritici panikaří zbytečně“

Přáním magistrátu totiž je, aby se soubor vydal na turné po Číně. K odeslání pláten do komunistické země Praha potřebuje razítko ministerstva kultury, které s vydáním svého souhlasu příliš nepospíchá. To byl ostatně důvod proč galerie, která původně žádala o společné povolení cesty do Japonska i Číny, nakonec svůj požadavek rozdělila.

Nejistota kolem vyslání Epopeje do Číny a časová prodleva mezi japonskou a první čínskou výstavou navíc zřejmě povede k tomu, že se Epopej brzy vrátí zpět do Prahy. „Naši památkáři obdrželi informaci od paní ředitelky Jurečkové, že Slovanská epopej se po ukončení výstavy v Japonsku bude vracet do Čech, kde bude uložena po dobu čtyř měsíců,“ říká mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Dodala, že odborníci z tamní památkové sekce teď ověřují, zda jsou podmínky v Číně pro vývoz kulturní památky dostačující. „V současné době se teprve shromažďují informace o muzeích, kde má být Epopej vystavena. Nevyjasněna je ale i spousta dalších věcí,“ říká.

Z toho důvodu prý zatím není o čem rozhodovat. „Panika šířená kolem údajného vycestování kulturní památky do Číny tedy není ničím konkrétním podložena,“ říká mluvčí a odkazuje tak na další vlnu nevole, která v posledních dnech znovu zaznívá od kritiků zapůjčení Epopeje. Proti jejímu vycestování vystoupila v neděli Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, která sjednocuje různá občanská sdružení, a včera ráno i starosta Moravského Krumlova.

Asociace zaslala dopis Wolfovi, ve kterém žádá odvolání ředitelky Jurečkové. Hlavní výtkou se v něm zdá být tvrzení, že nedala pokyn k restaurátorskému průzkumu díla. S tím ale Jurečková nesouhlasí. „Restaurátorský průzkum byl proveden na konci loňského roku. Bez posouzení a dobrozdání restaurátorů nevysíláme do zahraničí žádná díla, natož Epopej,“ říká.

Asociace také poukazuje na rozhodnutí z počátku roku 1936, ve kterém se Rada hlavního města Prahy „... zásadně usnesla, že obrazy Epopeje nebudou nikomu na výstavy zapůjčovány, ježto vzhledem k své technice a obrovským rozměrům velmi za transportu trpí“.

Podle ředitelky se však toto rozhodnutí vztahovalo ke stavu Epopeje ve chvíli, kdy skutečně mohla být opětovným napínáním poškozena. „Dnes jsou plátna opatřena řadou pevných kovových kroužků v nových lemech, které umožňují opakované vyvazování bez újmy,“ říká ředitelka a dodává, že stejná rada v květnu 1936 povolila cestu sedmi pláten do Paříže na žádost samotného Alfonse Muchy na jeho společnou výstavu s Františkem Kupkou.

Ke kritice asociace se včera přidal i Tomáš Třetina, starosta Moravského Krumlova, kde byla Epopej dříve vystavena. Ten napsal otevřený dopis ministru kultury Danielu Hermanovi, ve kterém ho žádá, aby jednání o vývozu obrazů do Číny zastavil. Podivuje se i tomu, že ministerstvo nepřihlíží k názoru dalších odborníků. Zmiňuje Václava Girsu, Karla Strettiho a Josefa Šulce, kteří dlouhodobě tvrdí, že je přeprava Epopeje nevhodná a hrozí její nenávratné poškození.

1936 a 2017. Dva názory radních

Podle Wolfa je však dílo pod neustálým odborným dohledem, díky kterému je o jeho stavu dobrý přehled. „Restaurátor Tomáš Berger, který je nezpochybnitelnou autoritou ve svém oboru, je u Slovanské epopeje téměř každý den,“ říká Wolf. Dodává však, že výtky kritiků vítá. Přispívají podle něj k zachování obrazů pro další generace.

„Tento tlak vede k tomu, že se ti, kdo se o Epopej starají, o to víc snaží, aby celá zápůjčka nemohla být napadena,“ říká. K argumentu o rozhodnutí města z roku 1936 říká, že předválečná pražská rada měla stejné právo rozhodovat o Epopeji jako rada dnešní.

Zopakoval, že je Epopej pro cestu do Asie uzavřena ve speciálních přepravních boxech se stálým klimatem, které neustále monitorují přístroje.