Filmové město na Barrandově celé zčernalo, filmaři točí dál

„Vypadněte odtud, tady nemáte co dělat,“ volá přes plot členka ochranky areálu, zatímco z vedlejšího pozemku za plotem pořizujeme fotky ohořelých kulis. Vzápětí k nám přibíhá člen ochranky, mladík kolem pětadvaceti let. „Tady jste na soukromém pozemku. Nemáte oprávnění tu cokoliv fotit,“ upozorňuje sekuriťák.

Do nepříjemné situace jsme se přitom dostali stejným způsobem, jakým by se do ní mohl dostat kdokoliv jiný. Nezvolili jsme totiž cestu přes zátarasy či oplocení, ale několikaminutovou procházku po vyšlapaném chodníku mezi stromy.

„Už jsme na vás zavolali policii. Budete tu se mnou muset vyčkat do jejího příchodu,“ dodává sebevědomě sekuriťák. Po krátké výměně názorů na to, co je a není soukromý prostor, se ukazuje, že nečekáme na příchod policie, nýbrž na to, až dorazí dva další kolegové z ochranky. Na ty ale čekat nehodláme. „Prostě budete muset,“ hrozí sekuriťák.



Je otázkou, zda bychom na jeho kolegy nečekali ještě dnes. Museli by se totiž prodrat křovinatou částí areálu. Navrhujeme tedy jednoduché řešení. Že odejdeme stejnou cestou, kterou jsme přišli, tedy bez jediného upozornění na fakt, že jsme na cizím. „Musím se poradit se šéfovou,“ pronese po krátkém přemýšlení sekuriťák. O chvíli později se ozývá z vysílačky hlas šéfové. „Ať si jdou! Furt nám sem lezou nějaký hyeny, co se chtějí přiživit,“ řve z vysílačky šéfová.



U hlavního vchodu do areálu na Kříženeckého náměstí, kde je umístěna závora pro auta, se dáváme do řeči s dalším členem ochranky. Podle něj je tu hlídacích týmů víc. Zejména po rušném víkendu. „Teď je městečko hlídané dvojnásob. Lezl sem kde kdo,“ říká člen ochranky.

Podle šéfa barrandovských ateliérů Petra Tichého požár sice natáčení seriálu zkomplikoval, ale nezastavil. Na objasnění příčin požáru policie intenzivně pracuje. Mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová však uvedla, že příčinu požáru nejspíš odhalí až znalecký posudek.