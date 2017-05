Kdo s koho? Ve fotbalové lize už není čas ztrácet body

Přijede Slavia, tým, co má nejblíže k ligovému titulu, ale ještě o něj musí pořádně zabojovat. A v takovém utkání potřebuje Mladá Boleslav nutně bodovat. Jinak jí hrozí, že ztratí čtvrté místo, a tím přijde o účast v evropských pohárech.

Parádní zápletka je nachystána! „Je to náš poslední letošní zápas na domácím hřišti, očekávám velký boj. Každý ví, že obě mužstva potřebují body, bude to hodně náročné,“ tuší boleslavský kouč Martin Svědík. „Hráči musí ukázat to nejlepší, co v nich je. A vyvarovat se chyb, kvůli nimž jsme minule přišli o výhru v Plzni.“

Tahle ztráta musí Boleslav strašně mrzet. Sebrat před týdnem na stadionu favorita tři body místo jednoho, byla by teď situace úplně jiná. Jenže Plzeň ztrátu 0:3 dotáhla a vyrovnala na 3:3. Boleslav má kvůli tomu před dotírajícími Teplicemi jen dvoubodový náskok, podpořený lepší bilancí ze vzájemných zápasů. „Letos se dá hrát s každým, nikdo úplně nevyčnívá. Slavia samozřejmě měla nějakou šňůru, ale je také zranitelná. Hrajeme doma, určitě bych nic nevzdával,“ burcuje záložník Adam Jánoš.

Boleslavským hráčům hrozí v případě neudržení čtvrté pozice od klubového vedení pokuty. „Nemůžeme se ohlížet na to, jestli budou nějaké finanční sankce. Jde o nás, chceme hrát Evropskou ligu. Bohužel jsme si to pokazili sami v domácím poháru a jediná šance je dělat body v lize,“ podotkl Jánoš.

Zápas se Slavií je vyprodaný a v kasách u stadionu už se vstupenky nebudou prodávat.

Starka stále věří v záchranu

V hodně prekérní situaci se nachází Příbram. Na jaře sice předvedla zajímavou stíhačku a po mizerném podzimu dohnala týmy před sebou, jenže po minulé domácí porážce s Brnem spadla zpátky do téměř bezvýchodné situace.

Pokud nevyhraje v Jihlavě, lize zamává. „Nadšený z toho samozřejmě nejsem. Zavařili jsme si hlavně tou porážkou s Brnem. Ale beru to jako fakt. Čeká nás ještě boj o šest bodů, teoretická naděje pořád existuje,“ vyhlíží maximální zisk příbramský šéf Jaroslav Starka. „Věřím pořád. Až teprve když mi zavoláte po zápase v Jihlavě a my tam nevyhrajeme, tak bude jasný, že sestupujeme.“