Zajděte si na Petřín zdarma mlsat. Zrají tu mirabelky

Mapu na-ovoce.cz využívají tisíce lidí a na její motiv vznikla i mobilní aplikace. Myšlenka mapy je jednoduchá – databáze shromažďuje volně dostupné stromy. Jste na procházce a honí vás mlsná? Není problém, stačí pár kliknutí a už žvýkáte třeba jablko.

Kde konkrétně v metropoli roste volně dostupné ovoce?

Na Petříně najdete mnoho druhů ovoce, početně jsou zastoupené mirabelky, které zrají během srpna, hrušně, zrající od srpna až do prvních mrazů, jablka pak jsou od podzimu. V horní části petřínského sadu najdete vlašské ořechy. Mnoho hrušní roste ve volně přístupném sadu nad břevnovským klášterem. Na jablka se můžete vydat třeba i do vysočanských sadů na Klíčově.



Není škoda prozrazovat, kde jsou po Česku zdarma dostupné plody?

V Česku jsou úžasné ovocné sady, které dávají úrodu, a přesto leží ladem a nikdo se o ně nestará. A nám to přijde škoda. Tím, že si jich někdo všimne, tak na ně upozorní a třeba se o ně začne i starat.

Doprovodné akce Spolek Na ovoce také organizuje volnočasové aktivity pro veřejnost.



Tým kolem mapy organizuje odborné přednášky, vycházky do starých sadů, ovocné slavnosti či dílny o zpracování ovoce.



Nejbližší akce se koná 1. října ve Vysočanech. Součástí budou přednášky zaměřené na určování odrůd a také o tom, jak se starat o ovocné stromy.



Myslíte, že se díky mapě lidé budou o sady starat?

Naše platforma vychází z toho, že se její uživatelé chovají zodpovědně vůči přírodě. Nabádáme totiž uživatele mapy, aby se řídili naším kodexem.



A co se v kodexu píše?

Zaprvé se uživatelé mapy zavazují dodržovat vlastnická práva. Znamená to, že součástí mapy by měly být stromy, které jsou v majetku měst nebo obcí, tedy jsou veřejné. Zahrnuty v mapě mohou být i stromy soukromé, ale majitelé stromů musí souhlasit. Druhý bod kodexu je, že se o sklizeň dělíte s ostatními. Člověk by neměl tedy být hamoun. Třetí bod říká, že se chováte šetrně k místu, kde sbíráte. Čtvrtý bod zase říká, že se místo snažíte zvelebovat a pečovat o něj.



Jak vlastně zjistíte, kde tyto utajené stromy jsou?

Do mapy mohou zadávat místa sami uživatelé. Už je v ní skoro deset tisíc značek, tedy míst, kde je nějaký ovocný strom nebo jiná rostlina s jedlým plodem.



Kde je značek nejvíc?

Značky jsou po celém Česku. Ve městech je jich asi nejvíc, hlavně v Praze. To možná souvisím s tím, že my jsme z Prahy.