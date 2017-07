Praha po letech otevře garáže pod Letnou, získá z nich 7,5 milionu ročně

15:53 , aktualizováno 15:53

Praha otevře garáže pod Letenskou plání. Pražští radní by měli příští týden schválit výběr pronajímatele parkoviště. Vítězem se má stát společnost OK Služby Praha. Firma za pronájem zaplatí ročně 7,5 milionu korun bez DPH. Vyplývá to z dokumentu, který radní projednají.