Chcípni, křičel žárlivec a bývalou partnerku pobodal. Dostal 17 let

„Vina byla nade vší pochybnost prokázána. Svou oběť chtěl obžalovaný jednoznačně usmrtit, svědčí o tom intenzita útoku,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně senátu Alena Makovcová. Motivem byl podle soudkyně jednoznačně nezvládnutý rozchod s partnerkou a vztek.

Trest je těsně nad polovinou příslušné sazby, která činí 12 až 20 let. Cizinec byl odsouzen za pokus vraždy spáchané po předchozím uvážení, nebezpečné vyhrožování, porušování domovní svobody a další delikty.

Soud kvůli několika polehčujícím okolnostem obžalovaného zařadil do mírnějšího vězeňského režimu. „Kdyby chtěl, může zde snadněji nalézt zaměstnání a uhradit tak škodu,“ zdůvodnila to soudkyně. Trest odpovídá i závěrečnému návrhu státní zástupkyně Jany Kadeřábkové.

„Rád bych jednou znovu objal svého syna,“ pronesl ve svém závěrečném slově Srb, který již od dětství žije v Praze. Ovšem jeden z deliktů, za něž si vyslechl trest, bylo i neplacení alimentů. Planinčič již dříve pronesl, že toho, co se v noci 29. října 2015 v Libni stalo, lituje. „Neudělal jsem to úmyslně,“ hájil se.

Počítala se smrtí

V osudný večer dorazil Planinčič do čtvrtého patra činžáku, kde žena žila, aby údajně splatil dluh. Posílil se na to litrem medoviny a pivem.

Do domu a vzápětí také do bytu se podle rozsudku doslova proboural. Na místě činu se nejprve pohádal s hostem své expartnerky, na ženu vzápětí zaútočil pěstí a pak ji pobodal. „Chcípni, “ pronesl přitom podle rozsudku.

Žena s vážnými zraněními skončila v péči chirurgů nemocnice Na Bulovce. Soudní lékař ve své expertize uvedl, že bodné rány ohrozily její život.

„Nebýt urgentní odborné pomoci, mohlo dojít ke smrti,“ upozornili znalci. Bála se i zraněná. „Pět dní jsem počítala s tím, že zemřu,“ popsala své pocity poté, co procitla z narkózy.

Útočník nejprve z místa činu utekl, pak se několik hodin bezcílně potloukal Prahou a uvažoval o sebevraždě. Mezitím poslal několik výhružných SMS psychologovi pobodané. Nakonec však vytočil policejní tísňovou linku 158 a vzdal se přivolané hlídce. Zatknout se nechal v klidu. Policistů se přitom ptal, zda jeho bývalá družka přežila.

„Měl jsem to dodělat“

„Pokud by to přežila, měl jsem to dodělat,“ popsal jeden z policistů ve své svědecké výpovědi Planinčičův komentář ke zmíněnému dotazu.

Před soudem svědčila i poškozená. „Byl na mne agresivní, říkal mi, že mi druhou šanci nedá,“ uvedla také.

Psychiatrická expertiza vyloučila, že by Planinčič trpěl duševní nemocí. „Má hrubě pokřivený hodnotový systém,“ sdělil soudu psychiatr Petr Kubej. Psychologové v opakovaném zkoumání zdůraznili, že šance na jeho resocializaci je minimální.

Rozsudek není pravomocný, Planinčič se proti němu odvolal a podal i stížnost proti prodloužení pobytu ve vazební cele pankrácké věznice. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. O kauze tedy bude rozhodovat Vrchní soud v Praze.