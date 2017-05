Gymnasté budou mít v Praze novou halu, ponese jméno Věry Čáslavské

Když Věra Čáslavská získala na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964 tři zlaté medaile, stala se vzorem pro celou generaci mladých Japonců. Po srpnových událostech roku 1968 zase doma symbolizovala vzdor vůči komunistickému režimu.

Do tří let by po sportovkyni, která by právě dnes oslavila pětasedmdesáté narozeniny, mohla být pojmenována gymnastická hala, kterou plánuje v Praze postavit magistrát ve spolupráci s Českou gymnastickou federací.

„Po kom jiném halu pojmenovat než po nejslavnější československé gymnastce Věře Čáslavské! Sedminásobná olympijská vítězka byla v roce 1968 prohlášena nejlepší sportovkyní světa. Ale nejenom to, celý život se angažovala pro významné společenské projekty, pro demokracii a svobodu,“ zavzpomínala na Čáslavskou režisérka Olga Sommerová, autorka dokumentu Věra 68.

„Nebyla jen fascinující sportovkyní, ale vynikajícím člověkem a skvělou přítelkyní,“ dodala.

Šedesát let po prvním zlatě

V úterý pražští radní schválili kandidaturu Prahy na pořadatele mistrovství světa ve sportovní gymnastice. To se bude konat v roce 2022, tedy přesně šedesát let poté, co Praha podobně velkou gymnastickou akci hostila naposled. Na mistrovství světa v roce 1962 získala Věra Čáslavská svoji první velkou zlatou medaili.

O pořadatelství šampionátu rozhodne Mezinárodní gymnastická federace v květnu příštího roku. Už teď má ale Praha jako zatím jediný přihlášený kandidát velké šance. A česká gymnastika doufá v to, že jí pražské mistrovství pomůže zpět na výsluní. „V posledních letech nám scházejí výsledky na vrcholné úrovni. Pražské mistrovství by mohlo gymnastiku vrátit trochu do povědomí lidí,“ myslí si předseda České gymnastické federace Roman Slavík.

Na nezájem mladých sportovců si gymnasté podle Slavíka stěžovat nemohou. Nemají ale zázemí. „V celém Česku není tréninková hala pro gymnastické sporty, která by odpovídala současným požadavkům,“ zmínil šéf federace. Pražské tělocvičny nestačí ani prostorově, ani kvalitou.

„Stavbu haly připravuje město již delší dobu, hala pro sportovní gymnastiku totiž v metropoli chybí,“ uvedl náměstek Petr Dolínek (ČSSD), který má sport v gesci. Původní plány počítaly s halou pro několik tisíc diváků, tréninkové centrum však nakonec bude mít tribuny znatelně menší.

„Není potřeba zbytečně předimenzované haly. Chceme především, aby tam mohla trénovat jak mládež, tak reprezentace,“ řekl Slavík. I z toho důvodu se plánované mistrovství světa v nové hale konat nebude. Šampionát bude nejspíše hostit libeňská O2 arena.

Gymnastická síň slávy

Podle představ magistrátu i České gymnastické federace by měla nová hala stát do konce roku 2020. Tedy pokud půjde vše podle plánu. Nejprve totiž musí vzniknout na základě architektonické soutěže studie, podle které bude magistrát žádat o stavební povolení.

Cena gymnastického centra zatím není jasná. Bude záležet na podobě projektu a konečná částka se bude odvíjet od výsledku výběrového řízení, ve kterém bude město hledat stavební firmu. Nejasné je i umístění haly. „Máme vytipované tři pozemky, z toho dva jsou ve vlastnictví magistrátu. Ještě ale není rozhodnuto,“ prozradil Slavík. Jednotlivé varianty nechtěl komentovat.

Kromě toho, že by měla nová hala nést jméno Věry Čáslavské, bude nejúspěšnější olympioničce československé historie věnována také vstupní síň. „Vznikne tam gymnastická síň slávy. Rádi bychom, aby do toho, jak bude síň vypadat, mohla promluvit i rodina paní Čáslavské,“ dodal Slavík.

Podobné problémy s nedostatečným zázemím řeší stejně jako gymnasté i další sportovci. „V Praze je například velmi málo multifunkčních hal, ve kterých se dá hrát volejbal, basketbal, házená nebo florbal,“ posteskl si předseda Pražské tělovýchovné unie Jaroslav Chvalný. Praha to chce řešit vybudováním páteřní sítě sportovišť v majetku města. Investovat se má třeba do multifunkčních hal.