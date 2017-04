V Dejvicích chtějí chránit „zelenou oázu“, majitel mluví o vyvlastnění

O ochranu lokality pod Šáreckou ulicí a v rokli zvané Kotlářka už přes 15 let usiluje Spolek Pro Hanspaulku. „Je to vzácná lokalita, která by měla být místním nebo městským biokoridorem. Dva znalecké posudky prokázaly výskyt chráněných druhů,“ uvedl předseda spolku Michael Pokorný.

Před dvěma lety odbor ochrany životního prostředí pražského magistrátu oblast registroval jako významný krajinný prvek (VKP). Takto jsou v Praze chráněny třeba Čertův vršek v Libni či Řepská step (seznam najdete zde).

Část přírody, jíž úředníci přiřkli ochranu, patří městu. Projekt zahrnuje pozemky magistrátem v minulosti úspěšně vysoutěžené v soudním sporu s ČVUT. Zatím neuzavřený je spor s bývalou firmou ING Real Estate (nyní Red Fourteen), které v lokalitě patří celkem přes 10 tisíc metrů čtverečních zeleně.

Zhruba půl druhého hektaru od Šárecké ulice směrem dolů je však v majetku většího počtu soukromníků, přičemž většinový vlastník - firma K-Invest - se proti rozhodnutí odvolala k ministerstvu životního prostředí. Současný územní plán totiž na „větší třetině“ této parcely povoluje stavět, zbytek je zeleň.

„Při ulici Šárecká je stavební pozemek od 90. let a rádi bychom ho uhájili, je to nesmírně hodnotné území, pro jehož využití stavbou v moderním duchu by bylo dobré vypsat architektonickou soutěž. Není to však promyšlené, ještě jsme se k tomu ani nedostali,“ sdělil majitel firmy Jaroslav Javornický s tím, že pro výstavbu by se museli shodnout všichni spoluvlastníci, což se nedaří.

Část pozemku na území zamýšleného VKP mají spolu s manželkou v majetku jako fyzické osoby. Chránit pozemek tímto způsobem nepovažují za oprávněné. „Je to zásah do našich vlastnických práv, k němuž neexistují důvody. Podle nás jde o účelovou snahu místního sdružení,“ míní Javornický, který podíl podle svých slov získal od restituentů na přelomu tisíciletí, kdy už byla vrchní část pozemku zastavitelná.

Rada má hlasovat o změně územního plánu

Podle pražského radního Petra Dolínka, který se ve věci dlouhodobě angažuje, je zeleň na Hanspaulce unikátní nejen s ohledem na živočišné druhy. „Chápu, že spolumajitel hájí své zájmy - je to jedno z nejhezčích míst pro výstavbu domu v Praze. Stavební pozemek je však ve středu uceleného zeleného pásu a v zájmu Prahy je zachovat plochu celistvou,“ podotkl.

Dodal, že statut významného krajinného prvku by neznamenal úplný zákaz výstavby, avšak zkomplikoval by ji. „Před třemi lety se však odhlasovalo, aby se u tohoto jediného separátního pozemku začala pořizovat změna ze stavební funkce na zeleň. Nebude tak žádná možnost výstavby,“ doplnil Dolínek. Příslušný odbor nyní po veřejném projednání vypořádává připomínky a údajně do konce května by o záležitosti mělo znovu hlasovat zastupitelstvo.

Podle něj město nemá důvod za pozemek nezaplatit. Necelou třetinu jedenapůlhektarové plochy (cca 4250 metrů čtverečních) už letos odkoupilo od rodiny Kroftových, údajně za 4 tisíce za metr čtvereční, což v místě podle všeho není až tak neobvyklá cena. Třeba v Šáreckém údolí nabízejí realitky metr stavebního pozemku i za 7 tisíc korun. Město tak nyní má zhruba 27 procent, majoritní majitel asi 62 procent, zbytek se dělí mezi další čtyři lidi.

Spor se na Hanspaulce vede o jeden a půl hektaru velký pozemek (šrafovaně) v majetku sedmi spoluvlastníků, který je podle územního plánu z „větší třetiny“ zastavitelný.

„Snažit se pozemek, který je částečně stavební a většinově zelený hodit celý do zeleně, je zásah do vlastnických práv téměř na úrovni vyvlastnění,“ myslí si Jaroslav Javornický a dodává, že s ním o odkupu nikdo z magistrátu nejednal. Zda by byl myšlence případného odprodeje nakloněn, komentovat nechtěl.

„Nic takového na stole nemám, tak se k tomu nemohu vyjádřit. Kdyby taková nabídka přišla, určitě ji zvážím,“ sdělil iDNES.cz.

Odkup třiceti procent pozemku považuje za nesmyslné vyhazování veřejných prostředků. „Nevím, co si od nákupu slibují. Aby mohli lépe bojovat s většinovým vlastníkem? Jako ideální spoluvlastník se město dostane do stejně tak nevýhodného postavení,“ doplnil.

Ministerstvo: Měnili se majitelé, proto řízení trvá

Odvolání firmy K-Invest obdrželo ministerstvo životního prostředí v květnu 2015. Zda si lokalita ochranu zaslouží, však dosud nerozhodlo, a zastánci ochrany se diví, proč řízení tak dlouho trvá. Na vině je podle mluvčí resortu Jany Taušové zejména měnící se okruh účastníků řízení vlivem změn majitelů či spolumajitelů v katastru.

„Roli v délce řízení hraje i doba, v jaké na vyzvání poskytují potřebné informace. Nyní čekáme na doplnění údajů k řízení od jednoho spoluvlastníka pozemku. Jakmile je dodá, ministerstvo rozhodnutí neprodleně vydá,“ ujistila mluvčí resortu Jana Taušová.

Nevoli místních vyvolává i to, že si majitelé vil nad roklí Kotlářka soukromé pozemky stanovené územním plánem jako zeleň oplocují, což se nesmí. Radnici Prahy 6 se však zatím nepodařilo dosáhnout nápravy. „Vyvolává to diskuze, plochy parku by měly zůstat průchodné bez omezení. Jakmile začneme hledat úhyby, můžeme začít oplocovat třeba i lesy,“ uvedla zástupkyně starosty Prahy 6 Eva Smutná.

Plochy v celoměstském systému zeleně podle ní vůbec neměly být prodané, protože mají patřit městu. „Chyba se stala někde na začátku a zpětný chod není. Lidé pochopitelně mohou mít obavy, co s tím bude, na Hanspaulce je to věčný boj. Každé takové území by mělo být chráněno, jakékoli developerské záměry jsou nevhodné,“ okomentovala.

Michael Pokorný dlouholetý boj o vznik „Centrálního parku Hanspaulka“ vzdát nehodlá. „Jestli si spolumajitel pořídil pozemek, který si předtím nenechal prověřit, je to jeho vlastní problém, ne problém státní správy,“ dodal předseda ze Spolku Pro Hanspaulku.