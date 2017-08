K hořícímu kamionu s melouny jeli hasiči protisměrem, zrychlil je tablet

Hořící kamion, ze kterého tekla hořící nafta a kutálel se náklad, uzavřel na 36. kilometru dálnici ve směru na Prahu. Právě v místě, kde probíhá rekonstrukce D1, takže se za kamionem rychle vytvořily mnohakilometrové kolony (psali jsme zde).

Aby se vlašimští hasiči vůbec dostali blízko ke kamionu, museli najet do protisměru.

„To by bez tabletu a informací v něm nevěděli. Program ‚Spojař‘ propojuje policisty, hasiče a záchranku. Kdokoliv může přidat informace a zároveň mají všichni aktuální informace k dispozici,“ vysvětlil mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Mapku s přesným místem a popisem události mezi sebou bezpečnostní složky sdílejí asi dva roky. Jde o velký evropský projekt, který v praxi funguje od září 2015. Pomohl i v tomto případě.

„Policie měla u hořícího kamionu hlídku, do programu tedy zapsala, že je směr napravo uzavřen a že hasiči mohou najet do protisměru,“ popsal mluvčí hasičů.

V době „před tablety“ by záleželo na rychlosti operačního střediska policistů, aby od hlídky informace zjistilo a předalo je včas hasičům přes vysílačky. Ti se tak často museli rozhodovat za pochodu, kam odbočit.

„Kdyby najeli směrem na Prahu, rozhodnutí by nebylo možné zvrátit, vjeli by do kolony a auta by jim neměla kam uhnout,“ dodal Gabriel.

Při záchraně života rozhodují minuty

Velký přínos má rychlost sdílení informací, když jde o záchranu života, třeba v případě tonoucích.

„Spojař“ Program IS IZS propojuje poznatky policie, hasičů a záchranky. Obsahuje Integrační platformu (výměna dat), GIS (geografický informační systém) a vizualizace operační situace. Projekt letos získal ocenění „Český zavináč“.

„V programu je vodní záchranka Červeného kříže, která působí na Slapech. Informaci o přesném místě jim posíláme do tabletu, pak jen zavoláme a upozorníme na to, že jsme jim poslali výjezd. Dříve jsme všechny informace museli telefonovat,“ uvedl mluvčí hasičů.

Přesná poloha v mapě záchranářům urychlí přístup k tonoucímu. Tam mohou rozhodovat vteřiny. „Od začátku prázdnin máme tři až čtyři případy utonutí, někdy navzdory rychlosti dopadly špatně,“ poznamenal Gabriel.

V současnosti jsou středočeští hasiči vybaveni stovkou tabletů, dobrovolní hasiči dvěma stovkami. Zapisují do nich i policisté a záchranka. Do programu financovaného z fondů EU byla zahrnuta celá republika kromě Prahy.