Herec Hanák zavírá svou nádražní hospodu, i kvůli EET a regulacím

Zastávku otevřel Hanák v roce 2013, kdy bývalý nádražní sklad z roku 1876 proměnil v restauraci evokující atmosféru rakousko-uherských železnic. Od té doby byla restaurace otevřena vždy od května do října. Teď nejspíš vstupuje do poslední sezony.

„Rekonstrukce byla strašně náročná, ale pak přišlo něco strašnějšího. Provoz. Nesmyslná, vyčerpávající a jednoznačně znechucující byrokracie, složitost daní, odvodů, zásahy stran kouření, nabídky nápojů, hygieny, povinného internetu, EET. Pocit, že stát, od kterého nechci zhola nic, mě jen podezírá z nesvéprávnosti a nepoctivosti. Pomoc či usnadnění nula. Radost se vytrácí a přihláška na pracák začíná lákat,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Hanák.

Místní včetně starostky Kateřiny Zuskové doufají, že si známý herec své rozhodnutí ještě rozmyslí. Hospoda totiž značně prospívala turistickému ruchu a lákala spoustu turistů.

Zatím není jasné, co se s hospodou stane dál. Podle Hanáka by bylo ideální, kdyby si ji koupil někdo, kdo by dokázal zachovat atmosféru místa i směřování projektu (víc si o Zastávce přečtěte zde).