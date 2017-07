Památkáři obnovili měšťanský dům v Praze, udělají z něho své pracoviště

Historický dům, kterému se říkalo U Voříškových, vznikl spojením několika budov. Vzorová obnova byla podle památkářů komplexní a předcházely jí průzkumy archeologické, stavebně historické či restaurátorské.

„Veškerý průběh vzorové obnovy, na které se podílela řada odborníků, je náležitě zdokumentován a chtěli bychom ho veřejnosti v budoucnu prezentovat,“ uvedla k rekonstrukci generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Průzkumy ukázaly, že barokní malby v místnostech, nebo dobové podlahy a krovy, se zachovaly v daleko větším rozsahu, než se očekávalo.

„Z minulosti tady byly různé zásahy do architektury jako přepatrování a přepříčkování. Za to mohl zejména vývoj bytového fondu v minulém století. Snažili jsme se co nejméně toho původního zakrýt a zároveň jsme se snažili, aby byl dům funkční,“ řekl iDNES.cz Martin Tomášek, vedoucí odboru archeologie NPÚ.

Památkáři plánují budovu částečně otevřít veřejnosti. Bude se zde nacházet odborná knihovna, barokní sklepení budou využita pro dočasné výstavy a bude zde i velký přednáškový sál. Zájemci si mohou práci restaurátorů a ostatních odborníků prohlédnout během komentovaných prohlídek.

Budovu převzal NPÚ od Národní knihovny v roce 2005. Rekonstrukce trvala dva roky a stála 145 milionů korun.