Hodinoví vnuci s vnučkami chodí za seniory, pomáhají proti samotě

V hlavním městě je v současnosti jednatřicet registrovaných domovů pro seniory a domovů se speciálním režimem, ve kterých žije asi pět tisíc seniorů. Nemalé procento z nich trápí v zařízeních samota, jelikož je nikdo nenavštěvuje.

„Za seniory žijícími ve vybraných domech s pečovatelskou službou docházejí pravidelně dvakrát týdně studenti středních škol, aby jim zpříjemnili odpoledne povídáním, zpěvem, společenskými hrami nebo třeba procházkou,“ popisuje autor projektu Hodinový vnuk Ivan Sekanina.

Hodinový vnuk Projekt Hodinový vnuk se zrodil v Bohumíně v Moravskoslezském kraji. Do Prahy se dostal letos na jaře.

Podle ředitelky Gerontologického centra Ivy Holmerové je mezigenerační kontakt prospěšný pro obě strany. Jak pro seniory, tak i pro studenty. „To, že za lidmi do domova někdo chodí a povídá si s nimi, je pro ně obrovská pomoc a vzpruha. Studenti se zase mohou seznámit s tím, jak svět vnímají starší lidé,“ říká gerontoložka.

Projekt Hodinový vnuk se do Prahy dostal z Moravskoslezského kraje, kde funguje již tři roky. „Tam jsme nejprve před pěti lety začali s původním modelem, kdy senioři chodili číst dětem do nemocnic. Pak nás oslovili v Bohumíně, že by něco takového chtěli také, ale nemají tam dětské oddělení, kam by senioři mohli docházet. Řekli jsme si tedy, že to otočíme, a studenti budou chodit na návštěvy do domovů pro seniory,“ vypráví Sekanina.

Odezva ze strany pražských seniorů je podle něj pozitivní. „Za těmi lidmi často vůbec nikdo nechodí nebo mají příbuzné daleko. Je proto vidět, že jim společnost studentů dělá radost,“ dodává autor projektu.

„Povídáme si o zálibách“

Studenti navštěvují seniory vždy ve dvojici. „Z každé návštěvy mám radost a moc dobrý pocit,“ říká Dominika Soukupová, budoucí kadeřnice. „Chodíme s kamarádkou do Domova s pečovatelskou službou Bulovka. Povídáme si tam se seniorkami o tom, co děláme, co nás baví. Spoustu nových informací se zase dozvíme od nich. Jedna paní tam třeba šije naprosto úžasné kostýmy na panenky,“ říká studentka.

A návštěvy si chválí i devadesátiletá paní Daniela, za kterou studentky docházejí. „Děvčata za námi chodí vždy v pondělí, těším se na ně. Je to takový osvěžující závan mládí, když přijdou. Jednou přinesly i obrázky mého rodného města a kraje, o tom si povídám opravdu moc ráda,“ říká.

Celkem se do projektu, který začal už v dubnu, zapojilo jednadvacet studentek a tři studenti. Po prázdninové přestávce se jejich návštěv dočkají také senioři v nedávno otevřeném Domě sociálních služeb v ulici S. K. Neumanna v Praze 8 a v září se k projektu připojí také vybraná zařízení v Praze 3.